Der Analyst Ming Chi Kuo hat sich in der Vergangenheit immer mal wieder zum sogenannten Apple Mixed-Reality-Headset zu Wort gemeldet. Zum Jahresanfang gibt es nun ein kleines Update. Es heißt, dass Verzögerungen bei der Entwicklung dazu geführt haben, dass Apple die Massenproduktion des Gerätes auf das Ende des zweiten Quartals oder auf den Beginn des dritten Quartals verschieben musste.

Die ursprüngliche Prognose von Kuo sah es vor, dass Apple im Laufe des Januars ein Special-Event abhalten wird, um das neue Apple Mixed-Reality-Headset anzukündigen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Entwicklung geht der Analyst nun davon aus, dass Apple das Gerät im Rahmen eines Frühjahrs-Event oder zur WWDC 2023 im Juni präsentieren wird.

Kuo schreibt unter anderem

Die Gerüchte rund um ein Apple Headset begleiten uns nun schon seit mehreren Jahren. So langsam aber sicher erhält man das Gefühl, dass sich dieses im letzten Drittel der Entwicklung befindet. Erst vor wenigen Tagen gaben die Kollegen von The Information einen tiefen Einblick, welche Funktionen vom Apple Headset zu erwarten sind.

(2/3)

As a result, it is increasingly unlikely that Apple will hold a media event for the new device in January. At this point, it seems more likely that Apple will announce the AR/MR headset at a spring media event or WWDC based on the current development progress.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023