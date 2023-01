Geht es nach der Gerüchteküche, arbeitet Apple schon länger an der vierten Generation des iPhone SE. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo hat Apple seine Zulieferer nun jedoch darüber informiert, dass die Pläne für ein neues iPhone SE eingestellt wurden.

Apple wollte angeblich ein iPhone SE 4 im Jahr 2024 herausbringen. Dabei sollte das Gerät für einen Testlauf des geplanten Modem-Chips aus eigenem Hause dienen. Ein neues Gerücht lässt jedoch Zweifel daran aufkommen, dass es das nächste iPhone SE durch die Produktionspipeline schaffen wird. So legt Ming-Chi Kuo nahe, dass Apple das iPhone SE 4 nicht nur verschoben, sondern gleich komplett abgesagt hat.

Apple hat Berichten zufolge an einem eigenen 5G-Modem für seine iPhone-Reihe gearbeitet. Die Absage des iPhone SE 4 soll ein direktes Ergebnis eines Fehlers in Apples Modem-Entwicklung sein. Laut Kuo war das Unternehmen besorgt, dass der hauseigene Modem-Chip nicht mit dem von Qualcomm mithalten könnte. Sollte diese Information tatsächlich stimmen, würde aller Voraussicht Qualcomm der 5G-Modem-Lieferant für die nächsten beiden iPhone-Generationen bleiben. Der Marktkonsens sagt jedoch etwas anderes und erwartet, dass Qualcomm ab 2024 die Apple-Aufträge verlieren wird.

Es ist nicht klar, warum Apple die Entwicklung des iPhone SE 4 vom Erfolg seines eigenen Modems abhängig machen würde. Das aktuelle iPhone SE ist dank seines niedrigen Preises und der Beibehaltung des Home-Buttons ein beliebtes Produkt, so dass es nahe liegt, dass Apple von einer aufgefrischten Budget-Option profitieren würde. Selbst wenn das iPhone SE 4 gestrichen werden sollte, könnte in den nächsten Jahren eine andere Budget-Variante angekündigt werden. Zumindest könnte Apple den internen Prozessor im bestehenden iPhone SE aktualisieren, um ein Touch ID-Modell modern zu halten.

Das iPhone SE der dritten Generation wurde im vergangenen März veröffentlicht und verfügt über das Snapdragon X57-Modem von Qualcomm für 5G. Es wird erwartet, dass die iPhone 15-Modelle das Snapdragon X70-Modem verwenden, während die iPhone 16-Modelle den noch nicht angekündigten Snapdragon X75 verwenden könnten.

[Update] Qualcomm is the biggest winner of Apple’s cancelation of 2024 iPhone SE 4 / Qualcomm為Apple取消2024 iPhone SE 4的最大贏家https://t.co/5gSCGT7dAK

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 6, 2023