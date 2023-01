Apple wird zur WWDC 2023 im Juni einen ersten Ausblick auf iOS 17 geben. Das iPhone-Update wird dann später im Herbst für Jedermann freigegeben. Laut Mark Gurman priorisiert Apple xrOS – und somit das Betriebssystem für das Apple Headset – gegenüber iOS 17. Demnach sollte man nicht zuviele große Neuerungen rund um iOS 17 erwarten.

Bericht: Apple periodisiert xrOS gegenüber iOS 17

Seit vielen Jahren arbeitet Apple an einem eigenen Headset. In diesen Jahr soll es endlich soweit und Apple möchte das Headset als „Produkt des Jahres“ auf den Markt bringen. Aus diesem Grund, so Mark Gurman in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, hat Apple einen verstärkten Fokus auf das Gerät und das begleitende Betriebssystem xrOS gelegt. Demnach soll das Update auf iOS 17 und iPadOS 17 in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen und der Schwerpunkt auf xrOS liegen.

Gurman schreibt unter anderem

Apples Fokus auf das xrOS-Betriebssystem – zusammen mit iOS 16-Problemen – ging auch auf Kosten einiger neuer Funktionen in iOS 17 und iPadOS 17, den nächsten großen Software-Updates für iPhone und iPad. Diese Software mit dem Codenamen Dawn hat möglicherweise weniger große Änderungen als ursprünglich geplant. Gleiches gilt für macOS 14 mit dem Codenamen Sunburst.

In der Vergangenheit gab es immer mal wieder größere und kleinere Updates für das iPhone- und iPad-Betriebssystem. Im laufenden Jahr werden die Veränderungen augenscheinlich kleiner ausfallen. Stattdessen kümmert sich Apple auf xrOS und das Zusammenspiel mit iOS, macOS und iPadOS.