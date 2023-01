In der vergangenen Woche kündigte Apple verschiedene Neuerungen rund um Apple Fitness+ an. Ab dem heutigen 09. Januar 2023 können Abonnenten des Apple Fitness- und Wellness-Services von den Neuerungen profitieren.

Apple Fitness+: „Kickboxen“ ab heute verfügbar

Am heutigen Montag starten verschiedene Neuerungen auf Apple Fitness+. Nachdem wir euch bereits vergangene Woche ausführlicher informiert hatten, fassen wir nun noch einmal die wichtigsten Neuerungen für euch zusammen.

Heute wird Kickboxen – und somit ein weiteres Training auf Apple Fitness+ – gestartet, eine neue Art des Ganzkörper-Cardio-Trainings. Ein neues Meditationsthema, Schlaf, kommt zu den neun anderen Themen der Meditationsmediathek hinzu die alle darauf ausgelegt sind, den Alltag der Nutzer effektiver als je zuvor zu gestalten. Um den Einstieg in das Thema Meditation zu erleichtern, wird ein neues Programm namens „Einführung in die Meditationen zum Schlaf“ vorgestellt, das euch helfen soll, sich vor dem Schlafengehen zu entspannen und besser einzuschlafen.

Darüber hinaus wird „Künstler:innen im Spotlight“ neue Trainings mit Musik von Beyoncé einführen, darunter Songs aus ihrem aktuellen Album RENAISSANCE, und so ihre ikonische Musik in Fitness+ bringen. Zeit fürs Gehen startet seine fünfte Staffel mit neuen Gästen, darunter die für den Golden Globe nominierte Schauspielerin Jamie Lee Curtis, die Late Night-Talkshowmoderatorin Amber Ruffin, der Eiskunstlauf-Olympiasieger Nathan Chen und die deutsche Schauspielerin Nina Hoss. Fitness+ wird außerdem zwei neue Sammlungen auf den Markt bringen – 6 Weeks to Restart Your Fitness und Level Up Your Core Training – und drei neue Trainer und Trainerinnen im Team begrüßen.

Was kostet Apple Fitness+

Apple Fitness+ ist als Abonnement für 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr verfügbar und kann mit bis zu fünf anderen Familienmitgliedern geteilt werden. Gleichzeitig ist Apple Fitness+ auch Bestandteil im Apple One Premium Abonnenten, welches auch Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ mit 2 TB Speicherplatz bietet.

Beim Kauf einer Apple Watch Series 4 oder neuer, eines iPhone 11 oder neuer, eines iPad (9. Generation) oder neuer, eines iPad Air (5. Generation) oder neuer, eines iPad mini (6. Generation) oder neuer, eines iPad Pro 11″ (3. Generation) oder neuer, eines iPad Pro 12,9″ (5. Generation) oder neuer, eines Apple TV HD oder eines Apple TV 4K (2. Generation) sind drei Monate Apple Fitness+ enthalten. Darüberhinaus steht Apple Fitness+ grundsätzlich allen neuen Abonnenten einen Monat kostenlos zur Verfügung.