In Zusammenarbeit mit der Plattform SpotHero stellt Apple Maps jetzt Parkplatzinformationen für mehr als 8.000 Standorte in den USA und Kanada bereit. Praktisch: Die Verfügbarkeit von Parkplätzen lässt sich nach Ladestationen für Elektroautos, überdachte Parkplätze, Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer und vielem mehr filtern.

Neue Parkplatzfunktion in Apple Maps

Auf dem iPhone, iPad oder Mac können Nutzer jetzt in der Karten-App nach einem Ziel suchen, auf die Schaltfläche „Mehr“ in der Ortskarte tippen, die Option „Parken“ im Menü auswählen und dann auf der SpotHero Webseite nach Parkplätzen in der Nähe suchen. Vorausgesetzt, das Ziel liegt in den USA oder Kanada.

Ist der Wunschparkplatz mithilfe zahlreicher Filter gefunden, lässt sich dieser in vielen Fällen auch gleich buchen, was zu den generellen Service-Angeboten von SpotHero gehört. Leider wird die Integration größtenteils über die Webseite von SpotHero abgehandelt, was nicht ganz zu Apples Kartenerlebnis passt. Wenn man ohnehin gerade auf der Karten-App unterwegs ist, bietet der Verweis aber immerhin eine Abkürzung zum Suchziel auf der Webseite.

Die Funktion ist ab sofort in den USA und Kanada für 8.000 Standorte verfügbar. Apple Maps hat in der Vergangenheit über andere Dienste von Drittanbietern Parkplatzinformationen angeboten, aber die SpotHero-Integration ist die neueste Implementierung.

Die Erweiterung gehört zu Apples Bestreben, die Karten-App stetig weiterzuentwickeln. Das größte Update war in diesem Zusammenhang die Aktualisierung des kompletten Kartenmaterials. Die Verbesserungen werden in erster Linie beim Zoomen sichtbar. So sind unter anderem Details wie Gras, Bäume, Sportplätze und Parkplätze zu erkennen. Dabei hat Apple auch Straßendetails und Orientierungspunkte erfasst – alles, um ein genaues und nützliches Kartenerlebnis zu ermöglichen.