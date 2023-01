o2 hat bestätigt, dass das Unternehmen eine Preiserhöhung plant. Demnach müssen sich Kunden zukünftig auf höhere Preise einstellen. Die Rede ist von einer Preissteigerung von bis zu 10 Prozent. Den Anfang werden die Prepaid-Tarife machen.

o2 kündigt Preiserhöhung an

Die Verbraucherpreise sind in Deutschland im vergangenen Jahr stark gestiegen. Unter anderem waren hierfür die Energiepreise verantwortlich. Beim Markt für Telekommunikationsdienstleistungen sind diese Preisanstiege bislang noch nicht angekommen. Dies wird sich allerdings im Laufe dieses Jahres ändern.

Gegenüber dem Handelsblatt hat Markus Hass, CEO von Telefonica Deutschland bestätigt, dass o2 die Preis um bis zu 10 Prozent anheben wird.

„Mehr Leistung zum selben Preis ist – anders als früher – nicht mehr möglich“, erklärte Haas. „Dafür seien etwa die nötigen Investitionen in den Netzausbau zu hoch.“

Hass betonte in diesem Zusammenhang, dass es sich nicht nur um reine Preisaufschläge handele, man gleichzeitig die Leistung weiter verbessere. Hierbei dürfte der o2-Chef in erster Linie an den weiteren Ausbau des 5G-Netzes gedacht haben. Inwieweit o2 den Anfang macht und die Deutsche Telekom sowie Vodafone nachziehen werden, bleibt abzuwarten.