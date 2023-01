Im Laufe des Tages hatten wir euch bereits darüber informiert, dass o2 die Preise beim Mobilfunk anheben wird. Aber auch im Festnetzbereich wird es Veränderungen geben. Telefonica Deutschland formuliert wie folgt: „o2 passt die Neukundenrabatt im Festnetz-Bereich an“. Wir sagen euch, was sich dahinter verbirgt.

o2 reduziert Rabatte im Festnetz-Bereich

o2 informiert über eine befristeten o2 my Home Neukunden-Aktionen, die ab dem 18.01.2023 greift. Bei einer 24-monatigen Mindestlaufzeit erhalten o2 Neukunden der Tarife o2 my Home S, M, XL und XXL im ersten Jahr einen monatlichen Rabatt von 5 Euro (bisher 10 Euro) auf die Grundgebühr im Vergleich zum regulären Preis. Unverändert gilt für o2 Mobilfunkkunden im Anschluss der unbefristete Kombi-Vorteil i. H. v. 5 Euro.

Weiterhin gibt es ein promotionales Angebot auf den o2 my Home L (250 Mbit/s). Hier beträgt der Rabatt im ersten Jahr 10 Euro (zuvor 15 Euro) auf die reguläre Grundgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Von dieser Aktion ausgenommen sind o2 my Home L-Tarife, die im Glasfasernetz (FTTH) von UGG und Deutsche Telekom realisiert werden. Zudem entfällt in folgenden Tarifen der Anschlusspreis:



o2 my Home L (DSL und Kabel)

o2 my Home S und M (über O2 HomeSpot – Fixed Mobile Substitution (FMS))

o2 my Home M bis XXL (über das Glasfasernetz der Deutsche Telekom)

Diese Rabatte gelten bis zum 04.04.2023.