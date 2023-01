Mit iOS 16 erkennt die Fotos-App automatisch alle doppelten Fotos und Videos in den Mediatheken der Nutzer und fasst sie in dem Album „Duplikate“ zusammen. So können doppelte Datensätze schnell zusammengeführt und überflüssige Medien gelöscht werden. Womöglich habt ihr die Funktion schon im Einsatz. Für alle, bei denen das Foto-Album immer noch einem überschüssigen Stapel von Panini-Sammelbildern gleicht, hält Apple jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereit.

Die Suche nach doppelten Fotos und Videos

Die automatische Duplikaterkennung der Fotos-App ist sehr praktisch, vorausgesetzt man neigt dazu doppelte Fotos bzw. Videos anzusammeln. Insbesondere über WhatsApp und Co. werden des Öfteren die gleichen Medien geteilt. Wenn man diese in der Mediathek nicht löscht, gehen sie schnell in den Weiten der Fotos-App unter.

Jetzt erklärt Apple in einem Video, wie ihr diese Duplikate wieder loswerdet. Im Grunde ist der Prozess schnell erledigt. Die Erkennung der doppelten Bilder und Videos übernimmt das iPhone-Betriebssystem automatisch und führt diese im System-Hintergrund aus. Als Anwender müsst ihr nur noch die Fotos-Applikation öffnen und hier den entsprechenden Ordner „Duplikate“ sichten („Alben“ > „Sonstige“ > „Duplikate“). Hier können dann die Fotos und Videos zusammengeführt werden, so dass ihr die Doppelgänger loswerdet.

Für den Erkennungsprozess muss das iPhone laut einem Support-Artikel gesperrt und mit dem Stromnetz verbunden sein. Je nachdem, welche Aufgaben im Hintergrund ausgeführt werden und wie groß die Foto-Mediathek ist, kann der Prozess schnell ablaufen oder einige Tage dauern.

Die Duplikaterkennung findet nicht nur exakte Duplikate, sondern kümmert sich zudem um Bilder, die weitgehend deckungsgleich sind. So widmet sich die Funktion beispielsweise kurz hintereinander aufgenommenen Fotos, auf denen sich nicht merklich etwas verändert hat. Hierzu zählen auch unterschiedliche Auflösungen, andere Dateiformate und mehr. Ihr habt jedoch die Wahl, ob ihr nur die exakten Kopien zusammenführen wollt oder auch die ähnlichen Fotos.

Hier das Video: