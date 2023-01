Einer von Apples Top-Führungskräften verlässt das Unternehmen. So hat laut Business Insider Peter Stern, Apples VP of Services, seinen Kollegen mitgeteilt, dass er das Unternehmen Ende Januar verlassen wird. Das soll bei Apple eine große Umstrukturierung des Services-Teams zur Folge haben. Die Abteilung gehört mittlerweile zu Apples wichtigsten Geschäftsbereichen und kümmert sich um Dienste wie iCloud, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ sowie Apple Arcade.

Team wird aufgeteilt

Peter Stern arbeitet seit über sechs Jahren für Apple und berichtet an Eddy Cue, den Leiter des Bereichs Services. Stern kam im Jahr 2016 zu Apple, nachdem er in verschiedenen Führungspositionen bei Time Warner Cable tätig war. Während seiner Beschäftigung bei Apple half er beim Aufbau vieler Abonnementdienste, darunter Apple TV+, Apple Arcade, Apple Books, News+, Fitness+ und andere Produkte.

Laut Business Insider wurde er als möglicher Nachfolger von Cue gehandelt. Doch Stern hat nun seine Kollegen darüber informiert, dass er „Apple verlässt, um mehr Zeit an der Ostküste zu verbringen“. Im Zuge seines Ausscheidens wird das Services-Team umorganisiert, um die Verantwortlichkeiten in drei separate Abteilungen aufzuteilen.

In Folge der Umstrukturierung soll Todd Teresi, VP of Advertising, mehr Verantwortung übernehmen, zusammen mit Oliver Schusser, der derzeit für Apple Music verantwortlich ist. Robert Kondrk, dessen derzeitiger Titel VP Apple Product Services and Design ist, wird ebenfalls eine Führungsrolle übernehmen.

Umstrukturierung könnte fokussierteren Ansatz bringen

Apple hat den Abgang von Stern noch nicht bestätigt. Doch wenn der Insider-Bericht mit seiner Beschreibung der Umstrukturierung richtig liegt, könnte dies zu einem fokussierteren Ansatz für die verschiedenen Apple-Dienste führen.

Anstatt Stern als leitende Persönlichkeit an der Services-Spitze zu haben, könnte die Aufteilung in drei separate Abteilungen sicherstellen, dass jeder Dienst mehr direkte Aufmerksamkeit von seinen jeweiligen Führungskräften erhält. Einem Bericht vom Mai 2022 zufolge arbeitete Apple bereits zuvor an einer Umstrukturierung seines Dienstleistungsgeschäfts, um sich stärker auf Streaming und Werbung zu konzentrieren.

Apples Dienstleistungssparte ist für das Unternehmen von zunehmender Bedeutung, da sie die Geräteverkäufe ergänzt. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete der Bereich 78 Milliarden Dollar, 10 Milliarden Dollar mehr als 2021.