Apple hat auf YouTube zwei neue Werbespots online gestellt, die zum einen den Action Modus beim iPhone 14 (Pro) und zum anderen die iOS 16 Funktion „Senden rückgängig machen“ bewerben.

iPhone 14 – Action Mode

Apple hat beim iPhone 14 und iPhone 14 Pro den sogenannten Action Mode eingeführt. Dabei handelt es sich um eine neue Kamerafunktion, die euch zusätzliche Stabilisierung beim Aufnehmen von Videos in Bewegung bietet. Der neue Action Modus sorgt für unglaublich flüssig wirkende Videos und korrigiert Wackler, Bewegungen und Erschütterungen auch dann, wenn das Video mitten im Geschehen aufgenommen wird.

In dem eingebundenen Werbespot verwendet eine Mutter den Action Modus des iPhone 14, um ihren Sohn bei einem Wettrennen zu filmen, während sie nebenher läuft. im Rahmen unseres iPhone 14 Pro Max Tests haben wir auch verschiedene Videos mit dem Action Mode aufgenommen und konnten einen deutlich Unterschied zu Videos wahrnehmen, die ohne Action Mode gedreht wurden.

In dem Clip hört ihr übrigens den Song „Get Out of My Way“ von Tedashii. Es ist nicht das erste Mal, dass Apple den Action Mode beim iPhone 14 bewirbt. Bereits im Herbst letzten Jahres erschien ein entsprechender Clip.

iPhone 14 – R.I.P. Leon

Der Clip „iPhone 14 – R.I.P. Leon“ bewirbt die Funktion „Senden rückgängig machen“. Auch wenn es die Überschrift des Clips suggeriert, handelt es sich nicht um eine spezifische Funktion des iPhone 14. Vielmehr setzt die Funktion iOS 16, iPadOS 16 oder macOS Ventura beim Sender und Empfänger einer iMessage voraus.

Seit den Updates auf die zuletzt genannten Systeme seid ihr in der Lage, das Versenden einer Nachricht bis zu zwei Minuten lang rückgängig zu machen. Genau dies demontiert der eingebunden Clip. Habt ihr z.B. eine Nachricht abgeschickt, die sich kurze Zeit später als Irrtum erweist, oder möchtet ihr eine Nachricht – aus welchen Gründen auch immer – rückgängig machen, so habt ihr neuerdings zwei Minuten dafür Zeit.

Passenderweise hört ihr in diesem Werbespot den Song „I’m alive“ von Hanni El Khatib.