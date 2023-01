Am kommenden Freitag ist es soweit, dann geht „Servant“ in die vierte und letzte Staffel. Vorab gab es nun in New York die Weltpremiere auf dem roten Teppich. Mit von der Partie war nicht nur der Erfinder der Thriller-Serie M. Night Shyamalan, sondern auch zahlreiche Schauspieler.

Apple TV+ feiert Weltpremiere zur vierten Staffel von Servant

Kürzlich veranstaltete Apple TV+ im Walter Reade Theatre in New York die Weltpremiere für den beliebten Psychothriller „Servant“ von M. Night Shyamalan mit Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free und Rupert Grint.

Nach dem spannenden Finale der dritten Staffel wird die vierte Staffel das letzte Kapitel der Turner-Geschichte zu einem epischen und emotionalen Abschluss bringen. Leannes Krieg mit der Church of Lesser Saints spitzt sich zu und bedroht die Spruce Street, die Stadt Philadelphia und darüber hinaus. In der Zwischenzeit muss sich die zerrüttete Turner-Familie nicht nur der zunehmenden Bedrohung durch Leanne stellen, sondern auch der sicheren Realität, dass Dorothy aufwacht. Während der Brownstone der Turner-Familie weiter zusammenbricht, werden endlich Fragen beantwortet: Wer ist Leanne Grayson und wer ist das Kind in ihrem Haus?

Zu den Teilnehmern der Premiere auf dem roten Teppich gehörten unter anderem der Regisseur und ausführende Produzent M. Night Shyamalan, die Stars Lauren Ambrose, Nell Tiger Free und Rupert Grint sowie die weiteren Darsteller Tony Revolori, Boris McGiver, Barbara Kingsley und Mathilde DeHaye.