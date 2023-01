Nachdem Apple erst vor knapp einer Woche die Stop-Motion-Serie „Shape Island“ angekündigt hatte, gibt es heute schon den ersten Trailer zu der interessanten Kinder-Serie. Entsprechend flott geht es weiter, denn am 20. Januar fällt bereits der Startschuss zu Serie auf Apple TV+.

„Shape Island“ auf Apple TV+

Apple TV+ hat heute den Trailer zu „Shape Island“ veröffentlicht, der brandneuen Stop-Motion-Serie, die auf der international erfolgreichen Shapes-Bilderbuch-Trilogie von Mac Barnett und Jon Klassen basiert.

Die neue Animationsserie von Apple TV+ spielt auf einer bezaubernden Insel und lädt Kinder und ihre Familien ein, das ernste Quadrat, den unerschrockenen Kreis und das verzwickte Dreieck bei ihren lustigen Abenteuern zu begleiten. Dabei suchen die Formen nach Antworten zu den verschiedensten Fragen und bauen ihre Freundschaft aus. Bei der Gelegenheit lernen sie, mit den Unterschieden der anderen umzugehen. „Shape Island“ zeigt Kindern, dass Freundschaft viele Formen annehmen kann.

„Shape Island“ wurde von den Buchautoren Mac Barnett und Jon Klassen mitentwickelt, die neben den Emmy-Preisträgern Kelli Bixler und Drew Hodges („Tumble Leaf“) von Bix Pix Entertainment als ausführende Produzenten fungieren. Ryan Pequin fungiert als Co-Executive Producer und Headwriter.

Im englischen Original sind in der Serie die bekannten Stimmen von Yvette Nicole Brown („Verwünscht“) als Erzählerin, Harvey Guillen („What We Do in the Shadows“) als Quadrat, Scott Adsit („30 Rock“) als Dreieck und Gideon Adlon („Blockers“) als Kreis zu hören.

Bevor „Shape Island“ am Freitag, dem 20. Januar, weltweit auf Apple TV+ Premiere feiert, haben wir hier den offiziellen Trailer für euch:

Auf Apple TV+ tummeln sich bereits eine Reihe von Kinder- und Familienserien, darunter „El Taubinio“, „Schöne kleine Farm“, „Flip & Flop“, „Tannenzäpfchen und ihr Pony“, „Harriet – Spionage aller Art“, „Stilles Wasser“, „Helpsters“, „Wolfboy und die Einfach-Alles-Fabrik“, „Sago Mini Freunde!“, „Hallo, Jack! Zeit für Freundlichkeit“, „Snoopy im All“, „Die Snoopy Show“ und „Otis rollt zur Hilfe!“.