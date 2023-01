So langsam aber sicher kommt Bewegung in das FRITZ!OS 7.50 Update. Nachdem FRITZ!OS 7.50 Anfang Dezember für die FRITZ!BOX 7590 erschien, geht es im neuen Jahr mit weiteren Modellen weiter. Nun ist die FRITZ!Box 7530 an der Reihe.

AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7.50 für die FRITZ!Box 7530

AVM kommt seinem Versprechen nach, dass man Anfang 2023 das FRITZ!OS 7.50 Update für weitere Geräte veröffentlichen wird. Nachdem kürzlich FRITZ!OS 7.50 für den FRITZ!Repeater 2400 erschien, geht es am heutigen Tag mit der FRITZ!Box 7530 weiter.

Diejenigen, die eine FRITZ!Box 7530 ihr eigen nennen, sollten mal auf „Update suchen“ klicken. Die Chancen stehen seht gut, dass ihr fündig werdet. Zu den neuen Features gehören unter anderem