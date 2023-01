Im Laufe des letzten Jahres hatten wir euch bereits auf ein Kombi-Angebot von Sky und DAZN aufmerksam gemacht. Genau dieses ist ab sofort und nur für kurze Zeit wieder zum Preis von 38,99 Euro erhältlich.

DAZN und Sky: Spitzenfußball im Doppelpack

Pünktlich zum Bundesliga-Start nach der WM-Pause bieten Sky Deutschland und DAZN wieder das beliebte Kombiangebot an. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, das Sky Bundesliga-Paket in Kombination mit DAZN zu einem Preis von 38,99 Euro monatlich zu buchen. Kunden erhalten Zugang zur DAZN-App sowie zu den zwei linearen Kanälen DAZN1 und DAZN2 und erleben dank der Kombination den vollen Fußballgenuss an einem Ort.

Sky Bestandskunden haben weiterhin die Möglichkeit das DAZN-Vorteilsangebot zu nutzen. Dabei können sie ganz einfach zum bestehenden Sky Abonnement DAZN für 19,99 Euro monatlich dazubuchen.

Beide Angebote sind nur für kurze Zeit verfügbar und zunächst bis zum 15. Februar 2023 zeitlich befristet.

Das DAZN Jahresabo ist eine ideale Ergänzung zum Sky Bundesliga-Paket mit allen Samstagsspielen der Bundesliga inklusive der Original Sky Konferenz, dem „tipico Topspiel der Woche“ und der kompletten 2. Bundesliga. Auf DAZN können Fans mit u.a. den Freitag- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie 121 Spiele der UEFA Champions League inklusive Konferenz, deutscher Konferenz und der UEFA Women’s Champions League sowie den europäischen Topligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 den besten Fußball an einem Ort erleben.

-> Hier geht es direkt zum Sky / DAZN Kombi-Angebot