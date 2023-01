Apple TV+ hat die vollständige Szene “Good Afternoon” des Apple Original-Films „Spirited“ auf YouTube veröffentlicht. Diese soll euch einen näheren Einblick in die musikalische Weihnachtskomödie geben.

Apple TV+ veröffentlicht „Spirited – Good Afternoon” [Full Scene]

Zugegebenermaßen liegt Weihnachten mittlerweile knapp drei Wochen zurück und das Interesse an Weihnachtsfilmen dürfte zum Jahresstart stark zurück gegangen sein, nichtsdestotrotz sieht sich Apple veranlasst noch einmal die Werbetrommel für einen der erfolgreichsten Filme auf Apple TV+ zu rühren.

An jedem Weihnachtsabend wählt der Geist der Weihnacht (Will Ferrell) eine dunkle Seele aus, die durch den Besuch von drei Geistern reformiert werden soll. Aber in dieses Weihnachtsfest hat er sich den falschen Scrooge ausgesucht. Clint Briggs (Ryan Reynolds) dreht den Spieß gegen seinen gespenstischen Gastgeber um, bis der Geist der Weihnacht sich dabei wiederfindet, seine eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft neu zu untersuchen. Zum ersten Mal wird „A Christmas Carol“ in dieser urkomischen musikalischen Variante der klassischen Dickens-Geschichte aus der Perspektive der Geister erzählt. Von Regisseur Sean Anders, geschrieben von Sean Anders und John Morris, mit Originalsongs der Oscar-Preisträger Benj Pasek und Justin Paul und von Chloe Arnold choreografiert, ist diese moderne Nacherzählung ein süßer und würziger Feiertagsgenuss.

In den eingebundenen Video ist die vollständige Szene „Good Afternoon“ zu sehen. Weitere kurze Clips zu „Spirited“ findet ihr hier, hier, hier und dort. Und den Trailer gibt es hier.