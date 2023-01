Ihr erinnert euch? im Oktober letzten Jahres gab Microsoft zu verstehen, dass zukünftig Apple Music, Apple TV und die iCloud-Fotos-Integration direkt in Windows verfügbar sein werden. Nachdem mach die iCloud Fotos-Integration bereits vor einiger Zeit zur Verfügung stellte, stehen nun eine Vorschau auf Apple Music und die Apple TV-App im Windows Store bereit.

Windows-Apps für Apple Music, Apple TV und Geräte ab sofort als Vorschau erhältlich

Microsoft hält dieser Tage allerhand neue Informationen bereit. Nachdem wir erst gestern über Microsoft 365 Basic sowie eine neue Microsoft 365-App berichtet haben, geht es nun mit Windows Apps für Apple Music und Apple TV weiter. Doch nicht nur das, im Windows Store wartet auch eine neue App zur Geräteverwaltung von iPhone, iPad und iPod bereit. Aber immer der Reihe nach.

Solltet ihr über ein Apple Music- oder Apple TV+ Abo verfügen, so habt ihr ab sofort die Möglichkeit, die entsprechenden Apps aus dem Windows Store herunterzuladen. An dieser Stelle wird allerdings die Insider Build 22621.0 von Windows 11 vorausgesetzt. Apple weist daraufhin, dass es sich bei den jeweiligen Versionen um eine Vorschau handelt und nicht alle Funktionen wie erwartet funktionieren könnte. Sobald die Vorschau von Apple Music, Apple TV und Apple Geräte installiert ist, lässt sich iTunes nicht länger öffnen, so dass auf Hörbücher und Podcasts auf dem entsprechenden Geräten nicht mehr zugegriffen werden kann bis eine kompatible Version von iTunes erscheint.

Aktuell steht die jeweilige Vorschau nur für die x64 Architektur zur Verfügung, ARM wird somit noch nicht unterstützt. Ersten Anwenderberichten zufolge gibt es derzeit Probleme bei der Installation der Vorschau zu Apple Music, Apple TV und Apple Geräte. Diese sollen jedoch zeitnah behoben werden.

Hier die Direklinks in den Windows Store