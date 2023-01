Apple-CEO Tim Cook wird im Jahr 2023 voraussichtlich 49 Millionen Dollar verdienen. Damit liegt er dieses Jahr unter seinem für 2022 veranschlagten Verdienst in Höhe von 99,4 Millionen Dollar. Die Kürzung geschieht auf eigenem Wunsch von Cook, der damit auf das Feedback der Aktionäre reagierte. Diese hatten zuvor bemängelt, dass Apples CEO eine zu hohe Vergütung erhält.

Aktienzuteilung wird reduziert

Wie Bloomberg berichtet, wird Cook im Jahr 2023 eine erhebliche Gehaltskürzung hinnehmen müssen. Basierend auf dem Feedback der Aktionäre zeigen die bei der SEC eingereichten Unterlagen, dass seine Zielvergütung für das Jahr 2023 49 Millionen Dollar betragen wird, was über 40 % weniger als seine Zielvergütung im Jahr 2022 ist. Ausschlaggebend ist hierbei eine geänderte Aktienzuteilung.

Mit den Änderungen für 2023 ergibt sich folgende Aufschlüsselung der Vergütung von Tim Cook als CEO von Apple im Jahr 2023:

Grundgehalt: 3 Millionen Dollar (keine Änderung)

Jährlicher Cash Incentive: 6 Millionen Dollar (keine Änderung)

Wert der Aktienzuteilung: 40 Millionen Dollar (runter von 75 Millionen Dollar im Jahr 2022)

Zu beachten ist, dass Cooks Zielvergütung für 2022 bei 84 Millionen Dollar lag, er aber tatsächlich rund 99,4 Millionen Dollar verdiente, da ein Großteil seiner Vergütung leistungsabhängig und an die Apple-Aktie gebunden ist. Hingegen musste die Apple-Aktie in den vergangenen Monaten deutliche Einbußen hinnehmen, weswegen die Investoren entsprechende Forderungen an eine Gehaltsanpassung gestellt hatten.

Trotz der Gehaltskürzung heißt es in dem Vergütungsausschuss von Apple, dass das Unternehmen im Jahr 2022 unter der Führung von Cook „außergewöhnliche Leistungen“ erbracht habe.

Investitionen sollen nicht gekürzt werden

Der SEC-Bericht enthält auch eine Notiz von Cook an die Aktionäre, in der er sie offiziell zur jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens einlädt. Er geht zwar nicht auf die Frage der Vergütung ein, spricht aber von der Notwendigkeit, die Investitionen insgesamt nicht zu kürzen.