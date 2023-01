Apple TV+ hat heute bekannt gegeben, dass die neue Apple Original-Serie „Jane“, die sich in erster Linie an Kinder und Familien richtet, am 14. April 2023 ihr Debüt auf dem Apple Video-Streaming-Dienst feiern wird.

„Jane“ startet am 14. April auf Apple TV+

Am heutigen Tag schickt Apple TV+ mit „Servant – Staffel 4“ und „Super League: Das Spiel abseits des Feldes“ nicht nur zwei neue Serien ins Rennen, es gibt auch einen Ausblick auf eine kommende Original-Serie. Bereits seit einem Jahr ist bekannt, dass Apple diese in Auftrag gegeben hat, nun wird es langsam konkret.

Apple TV+ hat das Startdatum und die Besetzung von „Jane“ bekannt gegeben, einer neuen 10-teiligen missionsgetriebenen Serie für Kinder und Familien, die von der Arbeit von Dr. Jane Goodall inspiriert wurde. Von Emmy-Gewinner JJ Johnson („Dino Dana“, „Endlings“, „Ghostwriter“), Sinking Ship Entertainment und dem Jane Goodall Institute feiert „Jane“ am 14. April die weltweite Premiere auf Apple TV+.

Ava Louise Murchison („Reacher“) spielt Jane Garcia, eine 9-jährige angehende Umweltschützerin, die sich auf die Suche nach der Rettung gefährdeter Tiere macht. Mit ihrer starken Vorstellungskraft nimmt Jane ihre besten Freunde David, gespielt von Mason Blomberg („Shameless“), und Greybeard, den Schimpansen, mit auf epische Abenteuer, um wilde Tiere auf der ganzen Welt zu schützen. Dabei handelt sie nach dem Motto ihres Idols Dr. Jane Goodall: „Nur wenn wir verstehen, kümmern wir uns darum. Nur wenn es uns wichtig ist, helfen wir. Nur wenn wir helfen, können sie gerettet werden.“

Mittlerweile umfasst Apple TV+ ein immer größer werdendes Angebot für Kinder und Familien, so dass der Apple Video-Streaming-Dienst auch für diese Zielgruppe immer interessanter wird. Zu den preisgekrönten Original-Serien und -Filmen gehören unter anderem Helpsters, Die Snoopy Show, Die Peanuts, Luck, El Deafo, Hallo, Jack! The Kindness Show, Stillwater, Die Fraggles, Duck & Goose, Lovely Little Farm, Wolfwalkers und viele mehr.