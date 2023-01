Apple-Zulieferer BOE hatte in der Vergangenheit Probleme bei der Produktion von iPhone-Displays, scheint aber in letzter Zeit wieder umfangreiche Aufträge von Apple erhalten zu haben. Das zeigt sich unter anderem in einer großen Investition. So folgt das chinesische Unternehmen Foxconn und Samsung beim Bau neuer Produktionsanlagen in Vietnam, unter anderem zur Herstellung von iPhone-Displays.

BOE investiert in Vietnam als Produktionsland

BOE plant laut Reuters den Bau von zwei neuen Fabriken in Vietnam. Das Unternehmen hat bereits eine relativ kleine Präsenz in Südvietnam, aber diese neuen Fabriken werden im Norden liegen.

Insgesamt plant BOE die Anmietung von bis zu 100 Hektar Land, von denen etwa ein Fünftel für ein 150 Millionen Dollar teures Werk zur Herstellung von Fernsteuerungssystemen verwendet werden soll. Weitere 250 Millionen Dollar sind für ein 50 Hektar großes OLED-Display-Werk vorgesehen. Die verbleibende Fläche soll für die Unterbringung von Zulieferern genutzt werden.

Obwohl BOE Gerüchten zufolge auf dem besten Weg ist, signifikant mehr Displays für Apple zu produzieren, wird das neue Werk voraussichtlich nicht ausschließlich auf Apple ausgerichtet sein. Vielmehr will BOE mehrere Kunden beliefern. Reuters berichtet zudem unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass die Anlagen bis 2025 in Betrieb genommen werden sollen.

Die Schritte von BOE entsprechen denen anderer Technologieunternehmen, die expandieren wollen, ohne sich zu sehr von China abhängig zu machen oder Handelsspannungen zwischen den USA und China zu verursachen. Foxconn hat Berichten zufolge bereits 300 Millionen Dollar in den Ausbau seiner nordvietnamesischen Anlagen investiert.

Anfang dieser Woche berichtete Bloomberg, dass Apple plant, für einige künftige Mobilgeräte wie das iPhone und die Apple Watch eigens entwickelte Displays zu verwenden, wobei die Displays wahrscheinlich weiterhin von einem externen Zulieferer hergestellt werden.