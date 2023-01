Nach dem überraschenden Abgang von Peter Stern, VP of Apple Services, reorganisiert Apple seine Abteilung, die sich um Dienste wie iCloud, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade und mehr kümmert. So soll das bisherige Team demnächst in drei separate Einheiten aufgeteilt werden. Nun hält Business Insider weitere Details zur Neustrukturierung bereit.

Apple strukturiert Services-Abteilung um

Jede Abteilung im Bereich Services soll von jeweils einem VP geleitet werden, der wiederum an den Services-Chef Eddy Cue berichtet. In Folge der Umstrukturierung wird Oliver Schusser, der derzeit Apple Music leitet, mehr Verantwortung übernehmen. Auch Todd Teresi (VP of Advertising) und Robert Kondrk (VP Product Services and Design) werden voraussichtlich eine weitere Führungsrolle übernehmen.

Wie Business Insider berichtet, hat Schusser bereits die Verantwortung für die geschäftliche Seite von Apple TV+ übernommen und wurde damit zum Leiter dieser neuen Einheit ernannt. Somit wird Schusser nun neben Apple Music auch die Produkt-Roadmap und die Gesamtstrategie für den TV+ Streaming-Dienst leiten. Jamie Erlicht und Zack van Amburg bleiben Co-Leiter von Worldwide Video Programming, der Einheit, die für die TV+ Originalinhalte zuständig ist. Apple hat die Pläne zur Umstrukturierung der Führungsebene (noch) nicht öffentlich bestätigt.

Schusser kam im Jahr 2004 zu Apple und leitete das wachsende iTunes-Geschäft in Europa. Im Jahr 2018 wurde er offiziell mit der Leitung von Apple Music betraut, wo er Produktinitiativen wie Apple Music Radio, Apple Music Replay, Apple Music Sing und mehr einführte.