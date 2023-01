Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass mit „My Kind of Country“ ein neuer Musikwettbewerb am 24. März auf Apples Video-Streaming-Dienst starten wird. Mit von der Partie werden zahlreiche namhafte Country-Singer-Songwriter sein.

Apple TV+: „My Kind of Country“ startet am 24. März

„My Kind of Country“ ist bei uns schon ein wenig in Vergessenheit geraten. Immerhin ist es schon 2,5 Jahre her, dass Apple TV+ den Musikwettbewerb zuletzt öffentlich thematisieret hatte. Nun geht es langsam aber sicher bei der Suche nach „außergewöhnlichen Country-Musiktalenten“ in die heiße Phase.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass bahnbrechende Country-Singer-Songwriter, darunter Jimmie Allen, CMA New Artist of the Year 2021, der viermalige Grammy-Nominierte Mickey Guyton und der von der Kritik gefeierte Songwriter, Country-Künstler und Aktivist Orville Peck, an der bahnbrechenden Wettbewerbsreihe für neue Musik teilgenommen haben. Bei „My Kind of Country“ suchen Muisk-Scouts rund um den Erdball nach talentierten Künstlern, die zum nächsten großen Country Star werden können. Reese Witherspoon und Kacey Musgraves sind ebenfalls in der Serie zu sehen, die am 24. März weltweit auf Apple TV+ Premiere feiern wird.

„My Kind of Country“ ist eine neue Interpretation einer Wettbewerbsreihe, die Barrieren in der Country-Musik niederreißt, indem sie vielfältigen und innovativen Künstlern aus der ganzen Welt eine außergewöhnliche Gelegenheit bietet. Die Scouts Allen, Guyton und Peck wählen jeweils eine Liste außergewöhnlicher aufstrebender Künstler aus und laden sie in die Heimat der Country-Musik in Nashville, Tennessee, ein, um ihren einzigartigen Sound zu präsentieren. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält einen lebensverändernden Preis von Apple Music und erhält beispiellose Unterstützung und Bekanntheit auf der Plattform.

Witherspoon und Musgraves agieren neben Sara Rea und Lauren Neustadter von Hello Sunshine; Jason Owen von Sandbox Entertainment; der berühmte Emmy-nominierten Showrunnerin Izzie Pick Ibarra („The Masked Singer“, „Savage x Fenty Show Vol. 3“, „Dancing with the Stars“, „Ladies of London“); und Katy Mullan von Done + Dusted („The Disney Family Singalong“, John Legends „A Legendary Christmas with John and Chrissy“, „The Little Mermaid Live!“, „Dear Class of 2020“, London Olympic Opening and Closing Ceremonies) als Executive Producer. Der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Adam Blackstone fungiert als musikalischer Leiter (musikalischer Leiter von Justin Timberlake, Alicia Keys, Faith Hill, Rihanna und für die Super Bowl Halftime Show, die Academy Awards, die Grammy Awards, „The Masked Singer“).