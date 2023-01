Apples Affinität zu Sportereignissen ist im vergangenen Jahr deutlicher zum Vorschein gekommen. So konnten die Verantwortlichen nicht nur Verträge mit der Major League Baseball, sondern auch mit der Major League Soccer abschließen. Nun soll Apple TV+ auch an den Streaming-Rechten für die englische Premier League interessiert sein.

Apple bietet angeblich für die Streaming-Rechte der englischen Premier League

Die Streaming-Rechte für das NFL Sunday Ticket konnte sich Apple nicht sichern, dafür tritt Apple Music als Hauptsponsor der Super Bowl LVII Halbzeit-Show auf. Zum Jahresstart berichtet die britische Zeitung Daily Mail, dass sich Apple darauf vorbereitet, ein Paket von Fußball-Streaming-Rechten für die englische Premier League zu ersteigern. Dieses steht bald zur Versteigerung an.

Apples Interesse an Fußball besteht seit längerem. Wie eingangs erwähnt, ist Apple eine 10-jährige Partnerschaft mit der Major League Soccer eingegangen. Ab dem 01. Februar lässt sich der sogenannte MLS Season Pass buchen. Die Saison der MLS beginnt Ende Februar. Der MLS Season Pass kann über die Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison oder für 99 Euro für die gesamte Saison abonniert werden. Solltet ihr ein Apple TV+ Abo besitzen, reduziert sich der Preis auf 12,99 Euro pro Monat bzw. 79 Euro pro Saison. Ein Abonnement für den MLS Season Pass wird in jedem Jahresticket-Abo enthalten sein.

Zudem läuft mit „Ted Lasso“ eine ziemlich erfolgreiche Fußball-Serie auf Apple TV+. Vergangenen Freitag liegt die Doku-Serie „Super League: Das Spiel Abseits des Feldes“ auf Apples Video-Streaming-Dienst an.

Der Deal mit der Major League Soccer soll Apple pro Jahr und 250 Millionen Dollar kosten. Die Streaming-Rechte an der Premiere League könnte eine höhere Investition darstellen, da Fußball zu den absoluten Premium-Sportereignissen in Großbritannien gilt. Daily Mail fest, dass der aktuelle Dreijahresvertrag mit Sky Sports und BT Sport im Jahr 2025 ausläuft. Die Liga wird ab Ende dieses Jahres die Ausschreibung für die Fortsetzung der Streaming-Rechte veröffentlichen. Allerdings sollte man nicht erwarten, dass sich Apple alle Spiele der Premier League – so wie bei der MLS sichert – da es das Vertragsrecht derzeit nicht ermöglicht, dass ein Anbieter alle Seele streamen kann.