In den USA findet heute der „Martin Luther King Jr. Day“ statt, ein nationaler Gedenk- und Feiertag für den im Jahre 1968 ermordeten Dr. Martin Luther King Jr. Wie bereits in den vergangenen Jahren erinnert Apple und auch Tim Cook an den Bürgerrechtler.

Apple nimmt den Gedenktag zum Anlass, um an den Anführer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu erinnern. Martin Luther King Jr. kämpfte friedlich gegen die Rassentrennung in den USA. Bis heute ist seine Rede „I have a dream“ weltweit bekannt. Am 4. April 1968 wurde King ermordet.

Für den heutigen Tag hat Apple auf seiner US-Homepage die übliche Produktwerbung und Bilder ersetzt, mit einem einzigen Foto von King. Wie bereits in den Vorjahren wird das Foto von einem Zitat des Bürgerrechtsführers begleitet:

„This is no time for apathy or complacency. This is a time for vigorous and positive action.“

„Heute und jeden Tag ehren wir sein Leben und sein Vermächtnis“, schreibt Apple abschließend. Das Unternehmen verweist bei der Gelegenheit auf Apple Books, wo Nutzer Kings Buch „Stride Toward Freedom“ kostenlos lesen können.

Auch Apple-CEO Tim Cook erinnert heute auf Twitter an das Vermächtnis von Dr. King und schreibt:

Dr. King said, „We must come to see that human progress never rolls in on the wheels of inevitability. It comes through the time and persistent work of dedicated individuals.“ Grateful to everyone carrying on the legacy of Dr. King and making a difference in their communities. pic.twitter.com/TKA0fniWVv

— Tim Cook (@tim_cook) January 16, 2023