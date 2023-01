IKEA hat mit SITTBRUNN neue Handy-Ladekabel ins Programm aufgenommen, dessen Preis sich in jedem Fall sehen lassen kann. Je nach ausgewählten Handy-Ladekabel bezahlt ihr gerade einmal zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro. Bei einem solchen Preis kann man sicherlich nicht viel falsch machen.

IKEA SITTBRUNN zum Schnäppchenpreis

Seit Kurzem bietet IKEA mit SITTBRUNN ein weiteres „technisches“ Produkt in seinem Portfolio an. Genau genommen, sind es sogar drei neue Produkte. Ihr erhaltet das USB-A auf USB-Micro Kabel für nur 1,50 Euro, das USB-A auf USB-C Kabel kostet nur 2,00 Euro und für das USB-C auf USB-C Kabel werden gerade einmal 2,50 Euro fällig.

„Ladekabel kann man nie genug haben“, diese Aussage trifft vermutlich so nicht zu 100-Prozent zu, allerdings wird jeder von uns sicherlich nicht nur ein Ladekabel sein eigen nennen. Zuhause hat man zwei, drei Ladekabel platziert, am Arbeitsplatz liegt vermutlich ein Ladekabel parat, im Auto haben viele Anwender ein Ladekabel liegen und in der Arbeitstasche kann ein Ladekabel auch nicht verkehrt sein.

Die SITTBRUNN USB-Kabel bestehen aus PVC-freiem TPE-Kunststoff und sind dadurch besonders flexibel und praktisch. IKEA spricht davon, dass die Kabel im Test 25.000 Biegungen ohne Beschädigung überstehen. Die Kabel sind 1 Meter lang, was vermutlich der Standardlänge entspricht, die Smartphone-Hersteller ihren Geräten beilegen.

Die Verfügbarkeit von IKEA SITTBRUNN ist sehr gut. Das USB-A auf USB-Micro Kabel, das USB-A auf USB-C Kabel und das USB-C auf USB-C Kabel sind nicht nur online sofort verfügbar, auch in den allermeisten Einrichtungshäusern vor Ort sind diese auf Lager.