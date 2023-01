Ein bislang unveröffentlichtes MacBook Pro mit der Modellnummer A2779 ist am heutigen Tag in der Datenbank der kanadischen Regulierungsbehörde aufgetaucht. Der Eintrag in die Datenbank wurde allerdings schon in der vergangenen vorgenommen. Die Tatsache, dass das MacBook Pro nun in der Datenbank auftaucht, könnte ein Indiz dafür sein, dass das Gerät zeitnah angekündigt wurde.

Neues MacBook Pro taucht in kanadischer Datenbank auf

Soeben haben wir euch in einem separaten Artikel auf Gerüchte hingewiesen, nach denen Apple den morgigen Dienstag nutzen wird, um neue Macs anzukündigen. Nun taucht ein bislang unveröffentlichtes MacBook Pro in der Datenbank der kanadischen Regulierungsbehörde auf. Zufall?

Das MacBook Pro mit der Modellnummer A2779 wird sehr wahrscheinlich über einen M2 Pro oder M2 Max Chip verfügen. Zudem heißt es, dass das Gerät WiFi 6E und das 6Ghz Frequenzband unterstützen wird.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

Lange dauert es nicht mehr, bis wir erfahren werden, ob Apple morgen Nachmittag neue Macs ankündigen wird. Ob dann ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit von der Partie sein werden, gilt als wahrscheinlich. Dazu könnte sich ein neuer Mac Pro mit M2 Ultra sowie ein neuer Mac mini mit M2 Pro gesellen.