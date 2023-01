Bereits im Sommer 2020 hatte der Analyst Ming-Chi Kuo vorhergesagt, dass Apple an einer Periskop-Kamera für das iPhone arbeitet. Später im Jahr zogen weitere Analysten nach und stellten ein iPhone mit verbesserten Zoom-Fähigkeiten in Aussicht. Während wir noch auf die neue Periskop-Technik des iPhone warten, bestätigt nun The Elec, dass es das Kamera-Upgrade dieses Jahr ausschließlich für das iPhone 15 Pro Max geben wird.

Periskop-Kamera für das iPhone 15 Pro Max

Apple bietet seit geraumer Zeit beim iPhone einen optischen Zoom an, allerdings bedarf es hierfür einer weiteren Kamera. Gerüchten zufolge arbeitet das Unternehmen an einem Periskop-Linsen-System, das diese Problematik elegant umgehen und einen bis zu 10-fachen optischen Zoom bieten könnte.

Periskop-Linsen bestehen in der Regel aus einer Reihe von Prismen und Spiegeln, die in Kombination die Brennweite effektiv verlängern. Im Fall von Smartphones kann die Technologie so konzipiert werden, dass das Licht vom Frontelement durch ein Prisma auf einen Abbildungspunkt oder Sensor tief im Inneren des Gehäuses des Smartphones gelenkt wird. Das ermöglicht einen deutlich höheren und stufenlosen optischen Zoom.

The Elec zitiert nun nicht näher genannte Quellen aus der Zulieferkette, die behaupten, dass ein „Folded Zoom“-Periskop-Teleobjektiv als exklusives Feature im iPhone 15 Pro Max erscheinen wird. Damit bestätigt die koreanische Publikation, was zuvor Kuo und auch Analyst Jeff Pu berichtet haben. Zudem heißt es in dem neuen Bericht, dass im Jahr 2024 beide iPhone Pro-Modelle das Periskop-Objektiv-System erhalten sollen.

Laut The Elec greift Apple auf neue Lieferanten für die OIS-Aktuatoren zurück, die in der Periskop-Linse für das diesjährige iPhone 15 Pro Max zum Einsatz kommen werden. Apple wird sich auf die koreanischen Unternehmen LG Innotek und Jahwa Electronics verlassen, um die Aktuatoren zu liefern, und damit die bisherigen Hersteller von iPhone-Kameramodul-Aktuatoren Japan Alps und Mitsumi ersetzen.

Sowohl LG Innotek als auch Jahwa haben mit Samsung zusammengearbeitet, um die kugelförmigen Aktuatoren zu entwickeln, die sich besser für gefaltete Zoom-Module eignen als die Feder-Aktuatoren, die Apple derzeit in seinen Tele-Modulen verwendet. Samsungs Galaxy S23 Ultra verfügt bereits über eine Periskop-Telekamera mit 10-fachem Zoom.

Sollten die Gerüchte zutreffen, so wird Apple im kommenden Jahr zwischen dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max differenzieren und dem Max-Modell eine höherwertige Kamera mit verbessertem Zoom verpassen. Seit dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max hat Apple bei den Kamerafunktionen keinen Unterschied mehr zwischen seinen iPhone Pro-Modellen gemacht.