Im Laufe des gestrigen Nachmittags tauchten konkrete Gerüchte auf, dass Apple am heutigen Tag neue Produkte ankündigen wird. In erster Linie war die Rede von neuen Macs. Doch welche Produktneuheiten könnte Apple heute der Weltöffentlichkeit präsentieren?

Neue Macs im Anmarsch

Sollte sich Apple heute tatsächlich dazu entscheiden, neue Macs anzukündigen, so wird dies schlicht und einfach per Pressemitteilung geschehen. Ähnlich ist der Hersteller im Herbst letzten Jahres beim aktuellen iPad und iPad Pro vorgenommen. Vorausgesetzt die Gerüchte stimmen, so wird der Hersteller vermutlich zwischen 14 Uhr und 17 Uhr eine bzw. mehrere Mitteilungen im hauseigenen Newsroom veröffentlichen.

Welche Macs sind zu erwarten

Doch welche Macs können wir heute erwarten? Im Juni 2022 kündigte Apple das aktuelle MacBook Air und 13 Zoll MacBook Pro mit M2-Chip an. Diese beiden Modelle dürften heute nicht auf der Tagesordnung stehen. Nichtsdestotrotz bleiben mehrere Macs übrig, die auf ein Upgrade warten.

Zuerst denken wir an ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro. Design-Änderungen erwarten wir bei diesen Modellen nicht. Apple wird unter der Haube nachbessern und den Geräten einen M2 Pro und M2 Max Chip verpassen. Darüberhinaus erwarten wir schnelleren LPDDR5X RAM sowie Support für Wi-Fi 6E. Mit viel mehr oder weniger rechnen wir nicht. Erst gestern tauchte ein bislang unbekannter Mac in der Datenbank der kanadischen Regulierungsbehörde auf. Zuletzt hatte Apple dem MacBook Pro im Oktober 2021 ein großes Upgrade spendiert (u.a. neues Design, neue Prozessoren, MagSafe, HDMI und mehr.

Apple soll einem Leaker zufolge ersten Testern zwei Geräte vorab zur Verfügung stellen. Welche Produkte könnten neben dem MacBook Pro vorgestellt werden. Denkbar ist ein neuer Mac mini. Bei diesem Geräte erwarten wir ebenfalls „nur“ ein Leistungs-Upgrade. Apple dürfte dem Mac mini einen M2, M2 Pro und / oder M2 Max verpassen. Gut möglich, dass sich auf der Rückseite Gerätes noch etwas bei den Anschlüssen tut, schnellerer Speicher verbaut wird und die ein oder andere kleinere Verbesserung Einzug erhält.

Wie wäre es mit einem neuen Mac Pro mit Apple Silicon? Der Mac Pro ist der letzte Mac, der noch nicht den Umstieg von Intel auf Apple Silicon erlebt hat. Sollte Apple tatsächlich heute einen neuen Mac Pro präsentieren, so erwarten wir ein großes Upgrade mit allem „pi pa po“. Neues Design, neuer leistungsstarker Prozessor, neue Anschlussmöglichkeiten und mehr. Wenn wir uns zwischen Mac mini und Mac Pro entscheiden müssten, dann schlägt unser Pendel eher in Richtung Mac mini aus. Einen Mac Pro könnte Apple im Laufe des Frühjahrs zusammen mit dem Apple Headset vorstellen.

Einen neuen iMac mit M2 Chip soll es jüngsten Gerüchten zufolge übrigens heute nicht geben.