Nachdem gestern konkrete Informationen auftauchten, dass Apple den heutigen Dienstag nutzen wird, um neue Hardware anzukündigen, geht es in der Gerüchteküche hoch her. Welche Neuheiten sind zu erwarten. In erster Linie wird mit neuen Macs gerechnet. Ein neuer HomePod könnte sich dazu gesellen.

Neuer HomePod soll „sehr bald“ vorgestellt werden

Rund um eine mögliche Apple Produktankündigung am heutigen Dienstag berichtet Apple-Insider Mark Gurman, dass zeitnah mit einem neuen HomePod zu rechnen ist. Dabei soll es sich allerdings nicht um einen neuen HomePod mini, sondern um den „großen“ HomePod handeln. Dieser wurde im März 2021 von Apple eingestellt, könnte jedoch schon bald sein Comeback in angepasster Form feiern.

In der Vergangenheit wurde bereits kolportiert, dass Apple dem HomePod einen S8-Chip, und eine verbesserte Touch-Oberfläche verpassen wird. Auch den Preis des Gerätes soll Apple mit der neuen Generation senken.

Analyst Ming Chi Kuo gab ihn vergangenen Jahr zu verstehen, dass Apple an einem neuen HomePod arbeitet und diesen im ersten Quartal 2023 vorstellen könnte. Ist heute der richtige Tag?

Unabhängig von einem neuen HomePod rechnen wir heute mit der Präsentation neuer Macs und denken hierbei in erster Linie an ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro, einen neuen Mac mini sowie einen Mac Pro mit Apple Silicon. Ob tatsächlich alle drei Macs angekündigt werden, wird sich im Laufe des Tages zeigen.