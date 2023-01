Diesen Freitag startet die Fußball-Bundesliga mit der Partie RB Leipzig gegen Bayern München in die Rückrunde. Pünktlich zum Start haben waipu.tv und DAZN ein Kombi-Angebot namens „waipu.tv Perfect Plus mit DAZN Standard“ aufgelegt. Dieses erhaltet ihr zum Start mit 50 Prozent Rabatt.

waipu.tv und DAZN: 2 Monate nur 19,99 € mtl. für Perfect Plus mit DAZN Standard

Ab sofort gibt es die Möglichkeit waipu.tv und DAZN in einem kostengünstigen Vorteilsangebot zu abonnieren. Das neue Kombi-Angebot bestehend aus dem Perfect Plus Paket von waipu.tv und DAZN gibt es zum Start mit einem Rabatt von 50 Prozent.

Alle Kunden können das neue Paket zwei Monate lang zum Preis von nur 19,99 Euro im Monat buchen. Anschließend verlängert es sich zum Standardpreis von nur 39,99 Euro pro Monat. Damit spart ihr jeden Monat 2,99 Euro im Vergleich zu der Summe der Einzelpreise. Bei Nichtgefallen, kann das Paket monatlich gekündigt werden.

Die Buchung des Kombi-Pakets über waipu.tv bietet nicht nur Zugang zur DAZN-App; alle waipu.tv-Kunden erhalten zudem Zugriff auf die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 direkt in der waipu.tv-App. So liegen die Lieblings-TV-Shows wie das am Freitag gestartete Dschungelcamp und bester Live-Fußball aus der Bundesliga-Rückrunde und der UEFA Champions League nur einen Zapp-Vorgang voneinander entfernt. Die DAZN-App kann auch direkt über den waipu.tv 4K Stick aufgerufen werden. Wer es also möglichst einfach haben möchte, ist mit dem Kombi-Angebot „Perfect Plus mit DAZN Standard“ und dem waipu.tv 4K TV-Stick bestens bedient.

Die Kooperation mit waipu.tv ist übrigens nicht die einzige Partnerschaft, die der Sport-Streaming-Dienst dieser Tage eingegangen ist. Auch mit Sky hat DAZN aktuell ein Kombi-Bundle aufgelegt.

-> Hier könnt ihr euch die 50 Prozent Rabatt auf waipu.tv + DAZN sichern