Wirft man dieser Tage einen Blick in den UGREEN-Store auf Amazon, so wird man dort nicht nur im neuen Jahr begrüßt, man erhält auch Rabatt auf zahlreiche Produkte des Herstellers. Besonders spannend sind in unseren Augen die UGREEN USB-C Ladegeräte, die ihr vorübergehend zum reduzierten Preis erhaltet.

UGREEN USB-C Ladegeräte vorübergehend im Preis gesenkt

Der Hersteller UGREEN blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an Ladegeräten, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Egal, ob ihr ein oder mehrere Gräte mit Strom versorgen möchtet, ihr werdet fündig.

Das aktuelle Spitzenmodell „UGREEN Nexode 200W USB-C Ladegerät“ erhaltet ihr mit 15 Euro Rabatt. Hierfür müsst ihr auf der Amazon Produktseite den Rabatt-Coupon aktivieren. Dieses neue UGREEN USB C Ladegerät 200W mit GaN II unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 100W an C1/C2 Port und eine maximale Gesamtausgangsleistung bis zu 200W an mehreren Ports.

Wenn ihr nicht ganz so viel Power benötigt, dann könnte das „UGREEN Nexode 100W USB-Ladegerät“ genau richtig für euch sein. Dieses verfügt über drei USB-C sowie einen USB-A Anschluss. Dieses Modell ist aktuell von 79,17 Euro auf 67,29 Euro reduziert.

Das „UGREEN Nexode 65W USB-Ladegerät“ bietet zwei USB-C und einen USB-A Anschlüsse und kostet aktuell 49,99 Euro anstatt 54,95 Euro. Für das „UGREEN Nexode 45W USB-Ladegerät“ (2x USB-C) erhaltet ihr derzeit einen 15 Prozent Gutschein bei Amazon, Das „UGREEN Nexode 30W USB-Ladegerät“ (1x USB-C) erhaltet ihr vorübergehend für 20,69 Euro (Coupon bei Amazon muss aktiviert werden) und für das „UGREEN Nexode 20W USB-C Ladegerät“ (1x USB-C) werden vorübergehend nur 16,19 Euro (Coupon bei Amazon muss aktiviert werden) fällig.

Passende USB-Kabel von UGREEN findet ihr übrigens hier.