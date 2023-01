Wir hatten euch bereits vor wenigen Wochen auf das Ende der MMS-Ära bei Vodafone hingewiesen. Am heutigen Tag zieht der Mobilfunkanbieter endgültig den Stecker und stellt den MMS-Service ein.

Vodafone stampft MMS-Service ein

Heute heißt es für Vodafone-Kunden „Bye, bye MMS!“ Eine echte Hiobsbotschaft stellt dies sicherlich nur für die wenigsten Nutzer dar. Die MMS konnte sich in duneren Augen nie wirklich durchsetzen und wurde zuletzt vermutlich nur noch relativ selten verschickt.

Der „Multimedia Message Service“ ermöglichte vor 21 Jahren erstmals das Versenden von Fotos und Videos über das Mobilfunknetz. Im Dezember 2012 sausten deutschlandweit rund 13 Millionen MMS durch das Vodafone-Netz. Was aber im Vergleich zu den zeitgleich 1,5 Milliarden SMS selbst damals schon relativ wenig war. Seither ist die Nutzung der MMS stetig geschrumpft – bis heute um mehr als 96 Prozent. Stattdessen werden die Fotos vom letzten Strandurlaub und das Video von den ersten Schritten der Enkeltochter über diverse andere digitale Dienste ausgetauscht: Ob WhatsApp, Threema und Co. – oder via iMessage zwischen iPhone-Usern und RCS (Rich Communication Services) zwischen Android-Usern.

Was bringt die MMS-Abschaltung?

Die Abschaltung der MMS ist Teil von umfangreichen Netzmodernisierungs-Maßnahmen von Vodafone. Die MMS-Abschaltung ist, genau wie die 3G-Abschaltung im vergangenen Jahr, eine von zahlreichen Initiativen, mit denen Vodafone das Netz modernisiert – und vor allem vereinfacht. Und das aus gutem Grund: Denn die Abschaltung von ausgedienten Services und das Entrümpeln von alten Netz-Technologien sorgt langfristig für stabilere und verlässliche Netze – und trägt gleichzeitig dazu bei, den Energiebedarf zu reduzieren.

In den kommenden drei Jahren wird Vodafone mindestens 170 sogenannter Altnetz-Typen, bestehend aus fast 40.000 Altnetz-Elementen austauschen oder abschalten – und damit so viel Energie einsparen, dass in diesem Zeitraum 33.000 Haushalte mit Energie versorgt werden könnten. Und genau wie bei der MMS-Abschaltung werden Vodafone-Kunden von den Maßnahmen quasi nichts bemerken.