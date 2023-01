Während das sogenannte Apple AR/VR Headset regelmäßig in der Gerüchteküche auftaucht und man so langsam aber sicher das Gefühl bekommt, dass Apple dieses Produkt im laufenden Jahr ankündigen wird, ist es rund um Apple Glasses – und somit um Apple AR Brille – verhältnismäßig ruhig. Nun heißt es jedoch, dass Apple Glasses verschoben wurde. An dieser Stelle gilt allerdings zu bemerken, dass Apple zu keinem Zeitpunkt ein solches Gerät vorgestellt, noch einen konkreten Termin genannt hat.

Apple Glasses verzögert sich angeblich

Neben einem Apple Headset soll sich eine deutlich leichtere und komfortablere AR-Brille bei Apple in der Entwicklung befinden. Die AR-Brille soll digitale Informationen liefern und diese in der realen Welt überlagernd anzeigen, anstatt immersive virtuelle Erfahrungen wie das AR/VR-Headset zu bieten.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet nun, dass Apple noch nicht in der Lage ist, die notwendige Hardware zu entwickeln, um ein leichtes Wearable herzustellen, das die Leistung eines iPhones und genügend Akkulaufzeit besitzt, um es über einen längeren Zeitraum zu tragen.

Die Gerüchte rund um Apple Glasses sind recht undurchsichtig. Dies mag mit der Komplexität und Apples selbst gesteckten Zielen zusammenhängen. Ursprünglich hieß es mal, dass die AR-Brille schon dieses Jahr angekündigt wird. Anschließend war von 2025 die Rede. Nun soll das Projekt auf unbestimmte Zeit verschoben worden sein. Es heiß, dass die Apple AR-Brille nicht in absehbarer Zeit auf den Markt kommen wird.

Laut Bloomberg glauben einige Apple Mitarbeiter, dass Apple niemals eine AR-Brille auf den Markt bringen wird. Ganz ehrlich? Eine solche Aussage halten wir für zu plakativ. Welchen Eindruck Gurman damit erzeigen wird, bleibt vermutlich sein Geheimnis. Manche Projekte dauern Jahre oder vielleicht auch mehr als ein Jahrzehnt. Von daher sollte man zum aktuellen Zeitpunkt entspannt bleiben und nicht morgen oder übermorgen mit der Ankündigung von Apple Glasses rechnen. Zunächst konzentriert man sich in Cupertino auf ein Apple AR/VR Headset sowie ein preisgünstigeres Modell.