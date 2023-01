Ursprünglich gingen wir davon aus, dass Apple das neue MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max im Herbst letzten Jahres vorstellt. Mittlerweile wissen wir, dass dieses am gestrigen Dienstag und somit Anfang 2023 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurden. Nun hält die Apple-Webseite mehrere Hinweis darauf bereit, dass die Ankündigung tatsächlich für das Jahr 2022 vorgesehen war, allerdings verschoben wurde.

Apple hat begleitend zu den gestrigen Neuvorstellungen (MacBook Pro und Mac mini) ein knapp 19-minütiges Video in Form einer kurzen Keynote online gestellt. Wirft man einen näheren Blick auf die zum Video gehörende URL, so fällt einem das Jahr 2022 auf. Dies impliziert, dass Apple das Video bereits im vergangenen Jahr veröffentlichen und somit auch die neuen Produkte bereits Ende 2022 ankündigen wollte.

Huh interesting… 2022 is indeed in the url and the video filename… 🤔 https://t.co/7OLnDWlyjL pic.twitter.com/Q6HZ3JX023

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) January 17, 2023