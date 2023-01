Die Corona-Warn-App kann ab sofort in Version 3.0 heruntergeladen werden. Das Projektteam aus Robert Koch-Institut (RKI), Deutscher Telekom und SAP hat das Update im Laufe des heutigen Abends freigegeben. Mit diesem Update könnt ihr andere jetzt auch nach einem positiven Selbsttest über die App warnen.

Warnung nach positivem Selbsttest möglich

In Folge des erwarteten weiteren Pandemieverlaufs wird das Test- und Warnkonzept der Corona-Warn-App auf das veränderte Testverhalten der Bevölkerung angepasst und für die Nutzererleichtert.

Bisher war für eine Warnung über die Corona-Warn-App ein offizieller positiver Schnell- oder PCR-Test in der Corona-Warn-App erforderlich. Nach dem Update auf Version 3.0 sind Warnungen auch nach einem positiven Selbsttest möglich. Nutzer mit einem positiven Testergebnis können eine Warnung durch die Corona-Warn-App selbst auslösen. Dies gilt sowohl für positive Ergebnisse von offiziell in Testzentren veranlassten PCR-Tests und Antigen-Schnelltests, die nicht in die CWA übermittelt wurden, als auch für positive Ergebnisse von sogenannten Point-of-Care-PCR-Tests (PCR-Schnelltests) und von Selbsttests.

Der bisherige Weg über die Verifikations-Hotline ist nicht mehr notwendig, so dass diese Ende März eingestellt wird. Solltet ihr eine nicht mehr aktuelle Version der Corona-Warn-App verwenden und die Option „TAN für PCR-Test anfragen“ angezeigt bekommen, so werdet ihr spätestens beim Anruf an der Verifikations-Hotline auf die Neuerungen aufmerksam gemacht.

Um Missbrauch zu vermeiden, könnt ihr maximal eine Warnung innerhalb von drei Monaten auslösen.