Dropbox hat sich jüngst zu Wort gemeldet und bestätigt, dass alle Anwender bis Ende Mai eine neue Dropbox-Version zur Verfügung gestellt bekommen, die für Apples aktualisiert „File Provider API“ optimiert wurde.

Dropbox: Support für macOS 12.5 oder neuer kommt bis Ende Mai

Dropbox arbeitet am optimierten Zusammenspiel mit macOS 12.5 oder neuer. Die neueste Version von Dropbox für macOS nutzt die aktualisierte File Provider API von Apple und behebt Probleme im Zusammenhang mit dem Öffnen von reinen Online-Dateien in Anwendungen von Drittanbietern für Benutzer von macOS 12.5 oder höher. Bis Ende Mai will Dropbox alle Nutzer mit der neuesten Version versorgen.

Darüberhinaus arbeitet der Cloudspeicher-Anbieter auch direkt mit einer kleinen Untergruppe von macOS-Benutzern mit komplexen Konfigurationen zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Migration so nahtlos wie möglich verläuft. Sobald das Update für euch vorliegt, erhaltet ihr eine Benachrichtigung über das Dropbox-Symbol in der Menüleiste.

Da die neue Dropbox Version stärker in macOS integriert ist, haben die Verantwortlichen eine FAQs online gestellt, um die häufigsten Fragen zu den Änderungen zu beantworten.