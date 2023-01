Ab sofort könnt ihr das neue 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro (2023) mit M2 Pro und M2 Max Chip auch beim autorisierten Apple Händler MacTrade vorbestellen. Erfreulicherweise könnt ihr euch direkt bis zu 175 Euro Rabatt sichern. Pauschal 100 Euro Sofort-Rabatt gewährt MacTrade bei allen Zahlungsarten. Bei einer 0 Prozent Finanzierung über 12 Monate erhaltet ihr 75 Euro zusätzlichen Rabatt und spart 175 Euro. Solltet ihr weitere Argumente für den Kauf benötigen? Bei MacTrade erhaltet ihr 3 Jahre MacProtect (Garantie- und Versicherungspaket) kostenlos hinzu. Studenten, Dozenten, Lehrer und Co. erhalten darüberhinaus noch 3 Prozent Bildungsrabatt.

MacTrade Gutscheine: MacBook Pro 2023 mit Rabatt kaufen

Apple hat erst gestern das neue 2023er MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max Chip vorgestellt. Das Gerät ist somit nagelneu und ihr kennt euch dieses bereits mit bis zu 175 Euro Rabatt sichern. Neben den deutlich leistungsstärkeren Prozessoren setzt Apple auf eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden, WLAN 6E und fortschrittliches HDMI (HDMI 2.1), das zum ersten Mal 8K Displays unterstützt.

Im Apple Online Store startet das neue 14 Zoll MacBook Pro bei 2.399 Euro, beim 16 Zoll Modell geht es bei 2.999 Euro los. Der Weg über den MacTrade Online Store spart euch bis zu 175 Euro.

So funktioniert es

Ihr besucht den MacTrade Online Store

Ihr legt das neue MacBook Pro in den Warenkorb

100 Euro Rabatt erhaltet ihr bei allen Zahlungsarten mit dem Gutscheincode: PRO-100

175 Euro Rabatt erhaltet ihr bei Finanzierung mit dem Gutscheincode: MTSPAR-75FZG

Gratis Versicherungs- und Garantiepaket

Beim Kauf eines neuen 13 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro erhaltet ihr noch zusätzlich ein kostenloses Versicherungs- und Garantiepaket. Dieses deckt verschiedene Szenarien ab. Welche das genau sind, erfahrt ihr hier.

Apple Education-Rabatt

In unseren Augen können sich der oben genannte Rabatt sowie das inkludiert Versicherungs- und Garantiepaket schon sehen lassen. Studenten, Lehrer, Dozenten und Co. erhalten zusätzlich 3 Prozent Apple Bildungsrabatt, so dass sich der Preis noch weiter reduziert.

Wir haben in den letzten Jahren das ein oder andere Produkt bei MacTrade bestellt und waren immer zufrieden. Der Versand kann mal einen oder zwei Tage länger dauern, dafür erhält man allerdings ein Top-Gerät zu einem Top-Preis.

-> Jetzt 175 Euro Rabatt beim Kauf des neuen MacBook Pro sichern