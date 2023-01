In den vergangenen 24 Stunden hat Apple TV+ verhältnismäßig viele Pressemitteilungen rund um seinen Video-Streaming-Dienst veröffentlicht. Dies passierte nicht etwa zufällig, sondern ist auf die 2023 Winter Television Critics Association Presse-Tour zurückzuführen, die Apple zum Anlass genommen hat, einen Ausblick auf 17 neue Serien zu geben, die im Frühjahr 2023 starten. Auf zwei, drei Serien sind wir in separaten Artikeln eingegangen, den großen Schwung gibt es nun. Ein Highlight ist sicherlich die Fortsetzung von Ted Lasso.

Apple TV+ gibt Ausblick auf das Frühjahr 2023

Apple TV+ gibt einen Ausblick auf zahlreiche Serien, die im Frühjahr auf dem Video-Streaming-Dienst starten. Neben der Enthüllung der Premierentermine für verschiedene Originalserien hat Apple TV+ auch die Trailer zu „Shrinking“, „Dear Edward“, „Hello Tomorrow!“ vor. und „The Reluctant Traveler“ sowie erste Einblicke in „Extrapolations“, „Schmigadoon! – Staffel 2“, „The Last Thing He Told Me“, „The Afterparty – Staffel 2“, „City on Fire“, „Swagger – Staffel 2 und „The Big Door Prize“ gegeben. Aber immer der Reihe nach.

20. Janaur 2023

Truth Be Told – Staffel 3

Shape Island

27. Janaur 2023

Shrinking





03. Februar 2023

Dear Edward





17. Februar 2023

Hello Tomorrow!





24. Februar 2023

Liaison

The Reluctant Traveler





17. März 2023

Extrapolations

24. März 2023

My Kind of Country

07. April 2023

Schmigadoon! – Staffel 2

14. April 2023

The Last Thing He Told Me

Jane

28. April 2023

The Afterparty – Staffel 2

12. Mai 2023

City on Fire

Juni 2023

Swagger – Staffel 2

Frühjahr 2023

Ted Lasso – Staffel 3

The Big Door Prize