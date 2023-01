Erst gestern hat Apple die neue Generation des HomePods vorgestellt und gleichzeitig neue neue Funktion für Siri und das Smart Home angekündigt. Nun berichtet Bloomberg, dass Apple zukünftig verstärkt im Smart Home Segment Fuß fassen möchte und an mehreren verschiedenen neuen Produkten arbeitet. Unter anderem soll sich ein preiswertes iPad-ähnlichem Smart Home Display in der Entwicklung befinden, mit dem HomeKit-Geräte gesteuert, Videos gestreamt und FaceTime-Anrufe getätigt werden können.

Apple arbeitet angeblich an einem iPad-ähnlichen Smart Home Display

Bereits in der Vergangenheit war mehrfach zu lesen, dass Apple an neuen Produkten für das Smart Home arbeitet. In der Tat wird sich Apple intern mit einer Vielzahl an neuen Produkten beschäftigen. Welche es schlussendlich in den Handel schaffen, bleibt abzuwarten.

Bloomberg berichtet, dass sich Apple derzeit mit einem iPad-ähnlichem Smart Home Display beschäftigt. Dieses könnte in den eigenen vier Wänden ähnlich wie ein Echo Show oder Google Nest Hub agieren. Kurzum: Es soll sich um ein Gerät handeln, welches dem iPad ähnelt und in erster Linie für den Smart Home Bereich gedacht ist. Das Gerät, so der Bericht, könnte sich mittels Magneten zum schnellen Zugriff an Wänden oder anderen Oberflächen befestigen lassen. Als Anwendungsbereiche lassen sich die Steuerung von Smart Home Geräten, das Streamen von Videos, FaceTime-Chats und mehr nennen.

Neben dem „iPad-ähnlichem Smart Home Display“ wirft Mark Gurman weitere Gerüchte in die Runde. Apple soll zudem an einem neuen Apple TV mit leistungsstärkerem Prozessor arbeiten. Ob dieses Gerät dann 8K unterstützen wird? Gefühlt ist 8K noch ziemlich weit entfernt. Vor 2024 soll das neue Apple TV nicht erscheinen. Zumal erst Ende 2022 eine neue Apple TV Generation auf den Markt kam. Zusätzlich soll sich ein Gerät in der Entwicklung befinden, welches ein Apple TV, einen Smart Speaker und eine FaceTime-Kamera vereint.