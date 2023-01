Kurz vor dem Wochenende blicken wir traditionell auf Apple TV+ und stellen uns die Frage, welche neuen Serien heute auf Apples Video-Streaming-Dienst gestartet sind. Die Antwort ist kurz: „Truth Be Told – Staffel 3“ und „Shape Island“ sind am heurigen Freitag angelaufen.

„Truth Be Told – Staffel 3“

Habt ihr die ersten beiden Staffeln von „Truth Be Told“ verfolgt? Sollten euch diese bereits gefallen haben, so könnt ihr euch nun auf den Start von Staffel 3 freuen. Sollte euch die Serie bisher nichts sagen, so schnuppert erst einmal in die erste Staffel hinein und arbeitet euch bis zur dritten Staffel von.

Staffel 3 zeigt Octavia Spencer erneut in ihrer Rolle als investigative Reporterin, die als True-Crime-Podcasterin Poppy Scoville einen neuen Fall übernimmt. In der dritten Staffel arbeitet Poppy, frustriert von der mangelnden Medienaufmerksamkeit für mehrere junge vermisste schwarze Mädchen, mit einem unorthodoxen Direktor zusammen, um die Namen der Opfer im Auge der Öffentlichkeit zu halten, während sie einen mutmaßlichen Sexhandel-Ring verfolgt, der sie möglicherweise umgarnt hat.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die erste Folge der dritten Staffel steht ab sofort bereit. Bis zum 24. März folgen immer freitags neue Episoden. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„Shape Island“

Ab sofort steht mit „Shape Island“ auch eine neue Serie für das jüngere Publikum auf Apple TV+ bereit. Dabei handelt es sich um eine brandneue Stop-Motion-Serie, die auf der international erfolgreichen Shapes-Bilderbuch-Trilogie von Mac Barnett und Jon Klassen basiert.

Die neue Animationsserie von Apple TV+ spielt auf einer bezaubernden Insel und lädt Kinder und ihre Familien ein, das ernste Quadrat, den unerschrockenen Kreis und das verzwickte Dreieck bei ihren lustigen Abenteuern zu begleiten. Dabei suchen die Formen nach Antworten zu den verschiedensten Fragen und bauen ihre Freundschaft aus. Bei der Gelegenheit lernen sie, mit den Unterschieden der anderen umzugehen. „Shape Island“ zeigt Kindern, dass Freundschaft viele Formen annehmen kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auch zu „Shape Island“ haben wir natürlich den offiziellen Trailer für euch.