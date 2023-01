Apple möchte die OLED-Technologie in seinen seinen Produkten weiter vorantreiben. So sollen die Ingenieure in Cupertino unter anderem an OLED-Displays für das iPad Pro und MacBook Pro arbeiten. Entsprechende Modelle sollen im Jahr 2024 und 2026 auf den Markt kommen.

Apple arbeitet weiter am iPad Pro mit OLED-Display

Bereits mehrfach war in der Vergangenheit zu lesen, dass Apple an einem OLED-Display für das iPad Pro und MacBook Pro arbeitet. Aus einem aktuellen Bericht von ET News geht hervor, dass Apple und einer seiner koreanischen Display-Lieferanten, vermutlich Samsung, mit den Arbeiten für OLED-Panels für ein 11 Zoll und 12,9 Zoll iPad Pro und ein 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro begonnen haben. In dem Bericht heißt es, dass das iPad Pro im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll und somit den Anfang macht.

Es heißt

Die spezifischen Arten von Panels sind 10,86 Zoll und 12,9 Zoll für das iPad und 14 Zoll und 16 Zoll für das MacBook. Mit Beginn des offiziellen Projekts begannen die heimischen Display-Unternehmen und verwandte Teile- und Materialunternehmen mit der Entwicklung der Panels. Ein mit dem Thema vertrauter Insider sagte: „Es sind verschiedene Panelentwicklungen von 10 Zoll bis 16 Zoll in Arbeit.“

Wie eingangs erwähnt, sind bereits mehrere Gerüchte zu dem Thema in den letzten Monaten aufgekeimt. Unter anderem rechnet Display-Analyst Ross Young mit einem 11,1 Zoll und 13 Zoll iPad Pro mit OLED-Display. Beim aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro setzt Apple auf ein Mini-LED-Display, beim 11 Zoll Modell kommt LCD zum Einsatz. Young erwartet übrigens auch ein MacBook Air mit OLED im kommenden Jahr.

Im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Panels benötigen OLED-Displays dank ihrer selbstemittierenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung erfordern, weniger Strom, was letztendlich die Batterielebensdauer verlängert, dunklere Schwarztöne liefert und das Kontrastverhältnis verbessert.