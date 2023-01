Apple TV+ hat beim Sundance Film Festival in Park City die Weltpremiere von „STILL: A Michael J. Fox Movie“, dem mit Spannung erwarteten Film über das Leben des beliebten Schauspielers Michael J. Fox gefeiert. Der Film stammt vom Oscar-Preisträger Filmemacher Davis Guggenheim und feiert demnächst sein Debüt auf Apple TV+.

Apple TV+ feiert Weltpremiere des Michael J. Fox Films

Im April letzten Jahres kündigte Apple TV+ einen Film über den beliebten Schauspieler Michel J. Fox an. Dieser ist nun im Kasten, so dass die Weltpremiere beim Sundance Film Festival gefeiert werden konnte. Zu den Teilnehmern der Veranstaltung auf dem roten Teppich gehörten Michael J. Fox, Tracy Pollan, Regisseur und Produzent Davis Guggenheim, die Produzenten Annetta Marion, Jonathan King und Will Cohen, der Cutter Michael Harte, die Kamerafrau Julia Liu und der Komponist John Powell.

Der Film, der dokumentarische, archivierte und Drehbuchelemente beinhalten wird, wird Fox‘ außergewöhnliche Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen – die unwahrscheinliche Geschichte eines zu kleinen Jungen von einer kanadischen Armeebasis, der im Hollywood der 1980er Jahre zu den Höhen des Ruhms aufstieg. Der Bericht über Fox‘ öffentliches Leben, voller nostalgischem Nervenkitzel und filmischem Glanz, wird sich neben seiner nie zuvor gesehenen privaten Reise abspulen, einschließlich der Jahre nach seiner Diagnose mit der Parkinson-Krankheit im Alter von 29 Jahren. Intim und ehrlich und mit beispiellosem Zugang zu Fox und seiner Familie produziert, wird der Film Fox‘ persönliche und berufliche Triumphe und Mühen aufzeigen und untersuchen, was passiert, wenn ein unheilbarer Optimist mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert wird. Mit einer Mischung aus Abenteuer und Romantik, Komödie und Drama fühlt sich der Film an wie … nun, wie ein Michael J. Fox-Film.