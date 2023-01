watchOS 9.3 ist da. Nachdem Apple bereits mit iOS 16.3 und iPadOS 16.3 ein Update für das iPhone und iPad veröffentlicht hat, ist nun die Apple Watch an der Reihe. Auch für die Apple Computeruhr steht ab sofort ein Update bereit.

Apple gibt watchOS 9.3 frei

In den vergangenen Wochen hat Apple watchOS 9.3 gemeinsam mit Entwicklern und Teilnehmern am Apple Beta Programm getestet. Ab sofort kann das X.3 Update von allen Anwender heruntergeladen werden. Während der Beta-Phase sind nur sehr wenige Neuerungen bekannt geworden. Apple hat sich in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentriert. Begleitend zum Black Unity Month hat Apple ein neues Apple Watch Zifferblatt implementiert.

So installiert ihr das Update

Die Aktualisierung erfolgt über die Apple Watch App auf eurem iPhone

Die Apple Watch muss in der Reichweite des mit einem WLAN verbundenen iPhone sein

Die Apple Watch muss mit dem Ladegerät verbunden sein

Die Apple Watch muss mindestens zu 50 Prozent geladen sein

Die Release-Notes lesen sich wie folgt