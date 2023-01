Apple ist durchaus fulminant in das neue Jahr gestartet. Unerwartet wurden in der vergangenen Woche das neue MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max, der neue Mac mini mit M2 und M2 Pro sowie der HomePod (2. Generation) vorgestellt. Erleben wir in Kürze eine neue Generation der AirPods Max? Wir glauben eher nicht.

Lieferzeiten der AirPods Max sprunghaft angestiegen

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass die Lieferzeit der AirPods Max sprunghaft angestiegen ist. Anstatt als sofort lieferbar ausgezeichnet zu sein, spricht Apple nun von zwei bis drei Wochen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr euch für die Farbe Space Grau, Pink, Grün, Silber oder Sky Blau entscheidet.

Solltet ihr euch heute für eine Bestellung entscheiden, so spricht Apple von einem Liefertermin zwischen dem 08. und 15. Februar. Möchtet ihr die AirPods Max zur Abholung in eine Apple Store bestellen, so nennt der Hersteller den 15. Februar als Abholtermin.

Stellt sich nur noch die Frage, warum die Lieferzeiten angestiegen sind. In der Vergangenheit deuteten sprunghaft angestiegene Lieferzeiten oftmals auf ein neues Modell hin. Ehrlicherweise rechnen wir aktuell nicht mit den AirPods Max (2. Generation). Allerdings hatten wir vor wenigen Tagen auch nicht mit den HomePods (2. Generation) gerechnet. Denkbar ist, dass Apple die AirPods Max in neuen Farben auf den Markt bringt oder diese einfach nur von allgemeinen Lieferproblemen betroffen sind.