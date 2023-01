Apple TV+ hat die drei neuen Kinder- und Familienserien „Eva the Owlet”, “Frog and Toad,” und “Jane” angekündigt. Darüberhinaus hinaus hat Apple TV+ neue Staffeln, Specials und Kurzfilme zu beliebten Serien für das Frühjahr 2023 in Aussicht gestellt, die sich ebenfalls vorwiegend an das jüngere Publikum richten.

„Eva the Owlet”, “Frog and Toad,” und “Jane”

Apple hat heute seine „Frühjahrskollektion“ mit brandneuen Originalserien, Specials und wiederkehrenden Lieblingsserien für Kinder und Familien angekündigt. Komplett neu sind „Eva the Owlet”, “Frog and Toad,” und “Jane”.

„Eva the Owlet” – inspiriert von der Bestseller-Buchreihe von Scholastic – startet am 31. März. Die mit Spannung erwartete neue Serie „Jane“ von Emmy-Preisträger JJ Johnson, Sinking Ship Entertainment und dem Jane Goodall Institute startet am 14. April und „Frog and Toad“, basierend auf Arnold Lobels geliebten Charakteren aus über fünf Jahrzehnten, startet am 28. April.

Viele weitere Kinder- und Familienserien

Das Frühlings-Lineup von Apple TV+ sieht darüberhinaus noch viele weitere Inhalte vor. “Pinecone & Pony – Staffel 2” startet am 03. Februar 2023; Peanuts Classics special “A Charlie Brown Valentine” geht am 09. Februar 2023 ins Rennen; weiter geht es mit “Pretzel and the Puppies – Staffel 2” am 24. Februar 2023; gefolgt von neuen Kurzfilmen von „Stillwater“ am 15. März. Das Earth Day Special zu “Sago Mini Friends” geht am 14. April 2023 ins Rennen; Peanuts Anthology III startet am 05. Mai 2023; “Harriet the Spy – Staffel 2” läuft ebenfalls am 05. Mai 2023 an und „Stillwater – Staffel 3“ feiert am 19. Mai 2023 seine Premiere.

Übersicht

03. Februar 2023

“Pinecone & Pony – Staffel 2”

09. Februar 2023

Peanuts Classics special “A Charlie Brown Valentine”

24. Februar 2023

“Pretzel and the Puppies – Staffel 2″

15. März 2023

„Stillwater – neue Kurzfilme“

31. März 2023

„Eva the Owlet“

14. April 2023

Earth Day Special zu “Sago Mini Friends”

„Jane“

28- April 2023

„Frog and Toad“

05. Mai 2023

Peanuts Anthology III

“Harriet the Spy – Staffel 2”

19. Mai 2023