Im April letzten Jahres verbot die Bundesnetzagentur Telekom StreamOn. Der Europäische Gerichtshof hatte zuvor entschieden, dass die Zero Rating-Option mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung des Datenverkehrs unvereinbar sind. Seit vergangenem Jahr können Neukunden die StreamOn-Option nicht mehr buchen. Ende März endet auch die Übergangsfrist für Bestandskunden. Wie geht es anschließend weiter?

Telekom: So geht es für Bestandskunden von StreamOn weiter

Die Bundesnetzagentur ordnete im vergangenen Jahr an, dass die Einstellung der Zero Rating-Option im Bestandskundengeschäft bis Ende März 2023 umgesetzt werden muss. So langsam aber sicher nähern wir uns diesem Termin (auch wenn noch ein paar Wochen übrig bleiben) und zahlreiche Telekom-Kunden mit aktiver StreamOn-Option werden sich fragen, wie es dann weitergeht.

Wir haben bei der Telekom nachgefragt und folgende Antwort erhalten.

Die Zubuchoption StreamOn kann ab dem 01.04.2023 leider nicht mehr genutzt werden. Aktuell informieren wir unsere Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung der behördlich vorgegebenen Übergangsfristen schriftlich über diesen Zeitpunkt. Betroffenen Kundinnen und Kunden erhalten von uns 90 Tage unbegrenztes Datenvolumen. Das unlimitierte Datenvolumen ist einmalig buchbar ab dem 01.04.2023 bis einschließlich 31.05.2023.

Kurzum: Die Telekom schenkt euch 90 Tage lang unbegrenztes Datenvolumen. Dieses müsst ihr im o.g. Zeitraum einmalig buchen.