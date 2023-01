Rund um den Globus hat die COVID-19 Pandemie dafür gesorgt, dass Unternehmen ihre Arbeitsweise anpassen mussten. Dazu gehörte es, dass Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt wurden oder vor Betreten der Arbeitsstelle einen COVID-19 Test vorweisen mussten. Auch Apple passte seine Arbeitsweise an. Da die COVID-19 Pandemie mittlerweile deutlich besser unter Kontrolle ist, kehren viele Unternehmen wieder zur Normalität zurück. Auch Apple passt seine Bedingungen dieser Tag an und verzichtet auf COVID-19 Tests bevor Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz betreten.

Apple lässt COVID-19 Testanforderungen fallen

Zoë Schiffer berichtet per Twitter (via 9to5Mac) und beruft sich auf nicht näher genannten Quellen bei Apple, dass das Unternehmen seine COVID-19-Richtlinien anpasst. Unter den neuen Richtlinien müssen sich Apple-Mitarbeiter nicht mehr auf COVID-19 testen lassen, bevor sie persönlich ins Büro gehen. Aktuell lässt Apple seine Mitarbeiter noch testen, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Dieses Vorgehen wird sich jedoch in Kürze ändern. Als Stichtag wird der 30. Januar 2023 genannt.

Eine weitere Änderung der Richtlinien bezieht sich auf Krankheitstage. Diese soll ab August 2023 greifen. Seit der Pandemie hatten die Mitarbeiter des Unternehmens unbegrenzte Krankheitstage, wenn sie COVID-19-Symptome hatten. Mit den neuen Richtlinien werden Apple-Mitarbeitern jedoch nur noch maximal fünf Krankheitstage gewährt, wenn sie positiv auf COVID-19 getestet werden.

In den vergangenen Monaten hatte Apple seine COVID-19 Richtlinien mehrfach den aktuellen Gegebenheiten angepasst. So wurde unter anderem mehrfach die Rückkehr in die Büros angepasst.Im Vergleich zu anderen großen Technologieunternehmen ist Apple restriktiver vorgegangen, wenn es um die Work-from-Home-Richtlinien ging.

WWDC 2023 wieder als vor Ort Veranstaltung?

Während der Pandemie fand auch Apples Worldwide Developers Conference komplett im Online-Format statt. Anstatt tausende Entwickler vor Ort zu begrüßen, gab es virtuelle Veranstaltungen. Aufgrund der aktuellen Lockerungen könnte Apple in diesem Jahr wieder wieder Normalität zurückkehren. Vermutlich wird Apple noch zweigleisig planen und die COVID-19 Entwicklung in den kommenden Wochen weiter beobachten. Bis Juni vergehen natürlich auch noch ein paar Monate.