Apple hat angekündigt, dass die zweite Staffel der Surfer-Doku „Make or Break“ am 17. Februar auf Apple TV+ starten wird. Bei der Gelegenheit zeigt das Unternehmen auch den offiziellen Trailer zur neuen Staffel, die sich in acht Episoden wieder den weltbesten Surfern widmet.

„Make or Break“ Staffel 2 auf Apple TV+

Mit einem noch „nie dagewesenen“ Zugang kehrt „Make or Break“ in die Welt des professionellen Surfens zurück. Wie Apple erklärt, bietet „Make or Break“ einen tiefgehenden Einblick in die Bestrebungen, Herausforderungen, Errungenschaften und das persönliche Leben der Surfer.

Die neue Staffel wird die Zuschauer während der Wettkampfsaison 2022 zu atemberaubenden Surf-Locations auf der ganzen Welt führen und die Höhen und Tiefen der „Dream Tour“ einfangen, einschließlich des allerersten Mid-Season-Cuts, internationaler Rivalitäten und vieler Überraschungen.

Jede Folge der achtteiligen zweiten Staffel stellt international bekannte Surfer in den Mittelpunkt und bietet noch nie gezeigte Interviews mit:

Kelly Slater

Tatiana Weston-Webb

Stephanie Gilmore

Owen Wright

Tyler Wright

Jack Robinson

Morgan Cibilic

Gabriel Medina

Filipe Toledo

Kanoa Igarashi

Griffin Colapinto

Italo Ferreira

Matthew McGillivray

Johanne Defay

John John Florence

Brisa Hennessy

Die Doku-Serie wird für Apple von Box to Box Films („F1: Drive to Survive“, „Break Point“) in Zusammenarbeit mit der World Surf League produziert. Ausführende Produzenten sind der Oscar- und BAFTA-Preisträger James Gay-Rees („Exit Through the Gift Shop“, „Amy“), der für den BAFTA Award nominierte Paul Martin, Warren Smith und der CEO der World Surf League, Erik Logan.

Die zweite Staffel von „Make or Break“ wird am Freitag, dem 17. Februar, mit vier Episoden Premiere feiern. Weitere vier Episoden werden am 24. Februar, veröffentlicht.

„Make or Break“ reiht sich ein in Apples Angebot an Sportsendungen, darunter die Magic Johnson Doku „They Call Me Magic“ und den bereits im März letzten Jahres angekündigte Dokumentarfilm über das Leben und die Karriere des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Sir Lewis Hamilton. Ebenfalls können wir uns dieses Jahr auf die Sport-Doku „Stephen Curry: Underrated“ freuen.

Hier der neue Trailer zu „Make or Break“: