Das iPhone 16 Pro Max (bzw. iPhone 16 Pro Ultra) wird laut Ming Chi Kuo das einzige iPhone-Modell der iPhone 16 Familie sein, welches über eine Periskop-Kamera verfügen wird. Die selbe Erwartung hat der Analyst übrigens auch an die iPhone 15 Familie.

Analyst Ming Chi Kuo hat in den letzten Jahren mehrfach seine sehr guten Kontakte zu Apple und seinen Zulieferern nachgewiesen. Auch wenn Kuo nicht immer voll ins Schwarze getroffen, lag er mit seinen Prognosen regelmäßig nah an der Realität.

Die vergangenen Jahr haben gezeigt, dass Apple Jahr für Jahr das Kamerasystem der iPhone-Modelle verbessert. Dies wird sich auch im kommenden Jahr fortsetzen. Für das laufende Jahr wird erwartet, dass Apple dem iPhone 15 Pro Max eine Periskop-Kamera verpasst. Dies soll sich auch im kommenden Jahr beim iPhone 16 fortsetzen. So soll im kommenden Jahr das Pro Max Modell das einzige Modell innerhalb der iPhone 16 Familie sein, welches über eine Periskop-Kamera verfügt.

Bei einer Persikop-Kamera wird Licht von einem abgewinkelten Spiegel zum Bildsensor in der Kamera reflektiert. Die Richtungsverschiebung ermöglicht ein „gefaltetes“ Teleobjektivsystem für verbesserte optische Zoomfunktionen ohne die Unschärfe, die mit dem Digitalzoom einhergeht. Vereinfacht ausgedrückt, kann mit einem sogenannten Periskop-Objekt ein deutlich verbesserter optischer Zoom erreicht werden, ohne den Kamerabuckel maßgeblich zu vergrößern.

(4/5)

As previously predicted, the highest-end model of the 2H23 new iPhone 15 model (15 Pro Max or 15 Ultra) will adopt the periscope camera. The market expected that adding periscope cameras to more iPhone models would drive demand for lens upgrades in 2023-2024.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 31, 2023