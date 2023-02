Im Juni 2021 gaben Apple und die Major League Soccer (MLS) bekannt, dass die Apple TV-App in den kommenden 10-Jahren die exklusive Anlaufstelle sein wird, um jedes einzelne MLS-Spiel live anzuschauen. Nun geht es in die heiße Phase. Die MLS startet Ende Februar in die neue Saison und ab sofort kann der MLS Season Pass über die Apple TV-App gebucht werden. Schon vor Saison-Start können Fans eine Vielzahl von kostenlosen Inhalten der Major League Soccer genießen, um sich auf die neue Saison einzustimmen.

Apple TV-App: MLS Season Pass steht ab sofort bereit

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir euch bereits zum MLS Season Pass informiert. Nun ist es endlich soweit und dieser ist in der Apple TV-App in mehr als 100 Ländern und Regionen verfügbar.

Sobald die Saison am 25. Februar angepfiffen wird, wird der MLS Season Pass jedes Livespiel der regulären MLS-Saison, die gesamten Audi 2023 MLS Cup Playoffs und den Leagues Cup an einem Ort zeigen, mit einheitlichen Anstoßzeiten und ohne Einschränkungen – ein Novum bei Live-Sportübertragungen.

Ab heute können sich Fans für den MLS Season Pass registrieren. Um sich auf die Major League Soccer Saison 2023 einzustimmen, könnt ihr eine Vielzahl von kostenlosen On-Demand Inhalten genießen, die die Action, die Spannung und die besondere Kultur der MLS zelebrieren. Dazu gehören Inhalte von MLS-Clubs, aktuelle Spielerprofile, die Highlights der Liga und Clubs aus der vergangenen Saison, vollständige Spielwiederholungen von Klassikern und illustrierte Kurzfilme im Dokumentationsstil.

Mit einem Abonnement des MLS Season Pass können Fans jedes MLS-Spiel auf Milliarden von Devices über die Apple TV App auf Apple Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com genießen.

Alle Spiele werden auf Englisch oder Spanisch kommentiert, Spiele mit Beteiligung kanadischer Mannschaften bieten außerdem einen Kommentar auf Französisch. Die Vorberichterstattungen und die Zusammenfassungen nach dem Spiel werden in Englisch und Spanisch verfügbar sein. Fans in den USA und Kanada haben außerdem die Möglichkeit, den Radiosender ihres Heimteams für die Audioübertragung in der Apple TV App auszuwählen, sofern verfügbar.

An Spieltagen werden alle Live- und anstehenden Spiele des Tages prominent im MLS Season Pass gefeatured, sodass Fans schnell auswählen können, was sie sehen möchten. An spielfreien Tagen können Fans Vorberichte, Kurzfilme der Clubs zur Einstimmung auf die nächste Partie, Highlights, Wiederholungen und weitere tolle Inhalte genießen. Im Laufe der Saison wird es im MLS Season Pass wöchentliche Shows, spielentscheidende Tore, großartige Paraden oder andere Highlights der Woche geben – alles zusammengestellt, um das Beste aus der gesamten Liga zu zeigen.

Ihr könnt auch euren Lieblingsverein auswählen, um die Apple TV App individueller zu gestalten. Sobald ihr „eueren“ Club ausgewählt habt, werden dessen Spiele automatisch in der „Als nächstes“-Watchlist in der Apple TV App angezeigt. So verpasst ihr kein Spiel. Natürlich könnt ihr euch auch per Push.Mitteilung über eine bevorstehende Partie informieren lassen.

Apple Karten wird für die MLS optimiert

Auch Apple Karten wird für die neue Saison auf Hochglanz poliert. So können Fans dort spezielle Spieltagsguides von MLS-Clubs wie Atlanta United, Nashville SC und Toronto FC erkunden und erhalten Empfehlungen für lokale Bars und Restaurants, die die Spiele übertragen sowie detaillierte Informationen über die Stadien und mehr. Karten führt außerdem rechtzeitig zum Saisonstart mehrere neue, individuell gestaltete dreidimensionale Modelle von MLS-Stadien ein, darunter die Red Bull Arena in Harrison, New Jersey, das Lumen Field in Seattle und das Audi Field in Washington, D.C.

Siri profitiert ebenfalls von der Kooperation zwischen Apple und der MLS. Fans können Siri eine Vielzahl von Fragen zur MLS stellen, darunter Zeitpläne, Spielstände, Tabellen, Aufstellungen und Spielerstatistiken.

Klingt für uns alles in allem nach einem Rundum-Sorglos-Paket für Fußball-Fans oder anders ausgedrückt, etwas was wir uns von Sky und DAZN schon immer für die Fußball-Bundesliga gewünscht haben.

Preis

Fans können den MLS Season Pass in der Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison oder für 99 Euro für die gesamte Saison abonnieren. Apple TV+ Abonnentenkönnen sich zu einem Sonderpreis von 12,99 Euro pro Monat und 79 Euro pro Saison registrieren. Ein Abonnement für den MLS Season Pass wird in jedem Jahresticket-Abo enthalten sein. Über Familienfreigabe können bis zu sechs Familienmitglieder das Abonnement mit ihrer eigenen Apple ID und ihrem eigenen Passwort teilen.

Das Auftaktwochenende der neuen Saison steht übrigens für alle Apple Nutzer kostenfrei über die Apple TV-App zur Verfügung.