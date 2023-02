Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Bonner Unternehmen die erste 5G-Hybridlösung für das Festnetz auf den Markt bringt. Dabei sorgen der Speedport Smart 4 und ein 5G Empfänger für schnellere Internet. Der MagentaZuhause Hybrid Tarif und die Hybrid 5G-Zubuchoption sind ab Februar erhältlich.

Telekom startet 5G-Hybridlösung für Zuhause

Mit dem MagentaZuhause Hybrid Tarif oder der Hybrid 5G-Zubuchoption stehen euch ab dem 1. Februar bis zu 300 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload über das Mobilfunknetz zur Verfügung. Natürlich zusätzlich zur vorhandenen Bandbreite aus dem Festnetz. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Mobilfunkversorgung mit dem 5G Standard, aber auch Kunden mit LTE-Versorgung erhalten deutlich mehr Geschwindigkeit.

Der WLAN Router Speedport Smart 4 schaltet dabei eigenständig die Bandbreite des 5G Netzes hinzu. wenn Daten schneller übertragen werden könnten, als es die Festnetzleitung zulässt. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die ganze Familie im Internet unterwegs ist und beim Gaming oder Streaming größer Datenmengen übertragen werden.

Auf diese Art und Weise habt ihr auch eine Rückfallebene, sollte eins der Netze mal beeinträchtigt sein. Sollte der Festnetzanschluss einmal beeinträchtigt sein, surft und telefoniert ihr automatisch über das Mobilfunknetz weiter.

Damit ihr die Vorteile von Hybrid 5G nutzen können, sind ein Speedport Smart 4 und ein 5G-Empfänger notwendig. Der wetterfeste 5G-Empfänger wird außen am Gebäude beispielsweise an der Fassade, an einer Fensterbank oder einem Fenster angebracht. Dort empfängt er die Signale des 5G-Netzes am besten. Über ein flaches Netzwerkkabel, das einfach durch den Fensterrahmen gelegt wird, verbindet man ihn mit dem Router. Der Speedport Smart 4 ist für 6,95 Euro im Monat oder einmalig für 189,99 Euro zu haben. Der 5G-Empfänger ist monatlich für 7,95 Euro oder einmalig für 359,99 Euro erhältlich. Anwender ohne Router können den Speedport Smart 4 im Bundle mit dem 5G-Empfänger für 12,95 Euro im Monat mieten oder einmalig 529,99 Euro kaufen.

Die Hybrid 5G-Zubuchoption ist für Telekom Kund*innen mit einer geringen DSL-Bandbreite (MagentaZuhause XS und S mit max. 16 Mbit/s) kostenlos, in allen anderen MagentaZuhause Tarifen kostet sie 4,95 Euro im Monat. Der MagentaZuhause Hybrid Tarif ist für 24 Monate für 34,95 Euro monatlich erhältlich, danach für 39,95 Euro im Monat.